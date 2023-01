Andrés Arauz y Guillermo Lasso se disputan la presidencia de Ecuador. | Fuente: EFE

Dos ideologías enfrentadas desde hace años lucharán el domingo por las riendas de Ecuador con propuestas diametralmente opuestas en casi en todos los campos, que encuentran a un votante desencantado y navegando entre las crisis sanitaria y económica, y la dicotomía: correísmo-anticorreísmo.En el balotaje se medirán Andrés Arauz, de Unión por la Esperanza, apoyado por el expresidente Rafael Correa (2007-2017), y el centroderechista Guillermo Lasso, del movimiento Creando Oportunidades, que se postula por tercera vez a la Presidencia.

Polarización y similitudes

Se trata de una confrontación de modelos, entre una economía centralizada y una social de mercado; entre una postura que defiende la progresividad de derechos, sobre todo en materia laboral, y otra de revisión y flexibilización de las modalidades de trabajo, explica el politólogo César Ulloa.Asimismo, entre el regreso al modelo originario de Rafael Correa y la propuesta de Lasso de fuertes reformas a la Constitución; estatista el uno, liberal el otro. Si bien en la orilla de las similitudes, los dos candidatos son sumamente conservadores y no han mencionado siquiera en sus campañas cuestiones como la despenalización del aborto, consumo de cannabis o la eutanasia.Por ello, Ulloa reduce la síntesis política actual a "correísmo, sí; correísmo, no", ya que "en la estructura del correísmo están los mismos protagonistas de los (últimos) 14 años", recuerda al incluir al actual presidente, Lenín Moreno, quien llegó al poder con el apoyo de Correa aunque poco después se distanciara de él.

Guillermo Lasso, de 65 años, es un exbanquero conservador que pregona el libre comercio y lidera el anticorreísmo. Perdió las elecciones con la izquierda en 2013 y 2017. | Fuente: AFP

Votante desencantado

Con una campaña política marcada por las restricciones de la COVID-19, los candidatos se han enganchado a las redes sociales para tratar de conquistar al votante menos ideológico, cuyo desencanto se ha profundizado por la crisis actual."El ánimo del ecuatoriano es de hartazgo, de decepción", y por eso, en medio de tanta incertidumbre, busca una candidatura que le dé soluciones a sus problemas, que le demuestre liderazgo, confianza, ice la consultora política Wendy Reyes al asegurar que el voto no será "ideológico", sino "emocional y coyuntural".Y cree que ni Andrés Arauz ni Guillermo Lasso han podido captar aún a los indecisos; ni conectar con el hartazgo que la política genera en la población; ni con ese padre de la zona rural cuyo hijo está sin educación en tiempos de pandemia porque sólo "una de cada diez familias tiene un computador" en el área, dijo la experta.

Voto nulo, voto vergonzante

Un hartazgo que podría traducirse en "voto nulo" el próximo domingo si cunde el llamamiento del movimiento indígena que respaldaba a Pérez -frustrado por sus desoídas denuncias de fraude-, y que ha sido replicado desde algunos círculos ciudadanos. En la primera vuelta del 7 de febrero, el voto nulo llegó al 9,55 % del escrutinio y Ulloa calcula que el domingo podría haber un "histórico" en torno al 13 ó 15 %, pese a que en Ecuador "un altísimo porcentaje decide el día que concurre a las urnas".

Andr+es Arauz no existiría para la política sin Rafael Correa. El popular exmandatario (2007-2017) puso sus ojos en este exasesor económico - a quien describe como brillante - para recuperar el poder para el socialismo tras la ruptura con el gobierno de Lenín Moreno. | Fuente: AFP

Y mientras Reyes calcula que un 25 % aún no ha decidido su voto, él presume que los indecisos "ya han tomado partido" pero no revelan su intención por el llamado "voto vergonzante". Vergonzante porque durante tres campañas consecutivas, Guillermo Lasso ha calificado al voto correísta "como el voto pro Venezuela, socialista, corrupto", por lo que "a nadie le gusta" revelar sus preferencias por una corriente "asociada en la opinión pública con la corrupción", explicó.Paralelamente, añadió Ulloa, "a mucha gente tampoco le gusta decir que va a votar por Lasso por la etiqueta que se le ha puesto de banquero, de elite, de privilegios" en un Ecuador donde casi el 50 % de la población vive en condición de pobreza y extrema pobreza.Ideologías aparte, cualquiera que gane las elecciones tendrá serias dificultades frente a una Asamblea Nacional completamente divida, una crisis económica histórica y la pandemia. Gane quien gane, cree Reyes, es urgente que los políticos se pongan la "camiseta de Ecuador", pues si el próximo presidente "no logra posicionarse bien el primer año, es posible que ni alcance a terminar los cuatro" de mandato. (EFE)

