El manejo de la pandemia en Nicaragua ha sido criticado por la OMS. | Fuente: EFE

El independiente Observatorio Ciudadano COVID-19 informó este sábado que el número de personas fallecidas a causa de la pandemia en Nicaragua superó los 3 000, y advirtió que el coronavirus SARS-CoV-2 no ha sido controlado desde que fue detectado en el país, el 18 de marzo de 2020.De acuerdo con el más reciente informe del Observatorio, emitido esta tarde, un total de 28 personas fallecieron en la última semana con síntomas de COVID-19, incluyendo neumonía, para sumar 3 002 víctimas de la pandemia en Nicaragua en casi un año.El Observatorio Ciudadano, compuesto de médicos y voluntarios que registran pacientes con síntomas de la pandemia en toda Nicaragua, también informó que la cantidad de casos sospechosos acumulados en el país ascendió a 13 237, desde marzo de 2020, aunque aclaró que no puede darlos como confirmados, ya que las pruebas PCR están centralizadas por el Gobierno en el Ministerio de Salud."No podemos afirmar que el virus ya fue controlado en el país. La evidencia de continuidad en el incremento de los casos sospechosos y muertes nos dice lo contrario", destacó el Observatorio, en su informe.

Aunque los datos del Gobierno son discretos, también reflejan un incremento en el número de muertos y casos nuevos de COVID-19 cada semana.En su último reporte semanal emitido el martes, el Ministerio de Salud informó de una nueva víctima de COVID-19, para totalizar 175, y nuevos casos confirmados que sumaron 6 557 desde marzo de 2020.Las cifras del Ministerio de Salud no son reconocidos por los médicos, que mantienen su exigencia al Gobierno de que divulgue los "datos reales" de a pandemia.Los números del Gobierno también difieren del Comité Científico Multidisciplinario, que en un estudio de exceso de mortalidad, con base en los datos que el Ministerio de Salud publicó hasta agosto pasado, determinó que la pandemia de la COVID-19 dejó entre 7 600 y 8 500 muertos hasta ese mes.El gremio médico incluso duda de la estrategia de vacunación del Gobierno, que ha prometido inmunizar al 48 % de los 6,5 millones de habitantes en Nicaragua en lo que resta de 2021, pero no parece avanzar al ritmo que desean los doctores, quienes creen que con 432 000 dosis en el país no debería haber retrasos en cubrir a las poblaciones más vulnerables."Demandamos que se acelere la ejecución de la vacunación, garantizando la inmunización de los grupos más vulnerables, comenzando por los trabajadores de la salud y todos los grupos de población que en el mundo entero han sido identificados como prioritarios", resaltó el Observatorio en su informe.El manejo de la pandemia en Nicaragua ha sido criticado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh).Hasta ahora el Gobierno de Nicaragua se ha caracterizado por no establecer restricciones para detener la propagación de la pandemia, promover actividades de aglomeración, aplicar mínimas medidas de prevención social, así como brindar información escasa y confusa sobre la situación.

EFE

