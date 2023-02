Las clases a distancia por la pandemia generan menor aprovechamiento escolar | Fuente: RPP Noticias

Las clases a distancia en América Latina debido a la pandemia de la COVID-19 han generado un menor aprovechamiento de los niños de preescolar y básico, sobre todo en matemáticas, según un estudio difundido este domingo.El 55 % del alumnado de preescolar y básico está siendo afectado en la adquisición de nuevos y sólidos conocimientos, de acuerdo con un informe elaborado por la empresa Kumon.Según el documento, apenas el 25 % de los alumnos en América Latina aprovechan las clases a distancia y el 98 % de los niños de preescolar requiere de un adulto para asistirlo y apoyar en su desempeño académico, por lo que es necesario fortalecer sus habilidades y motivación para estudiar.

En preescolar es el momento óptimo para fomentar el hábito de estudio y dominio de las matemáticas, ya que es una de las asignaturas que mayor reto representa, dijo Daniela Rosales, gerente de Kumon México.Destacó que el último informe de PISA 2018 colocó a México en los últimos lugares entre los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).De acuerdo con los resultados, la mitad de los estudiantes mexicanos no alcanza niveles suficientes para desenvolverse en la sociedad: el 45 % no logra los aprendizajes suficientes en lectura, 56 % en matemáticas y 47 % en ciencias.Esto se puede revertir desde nivel preescolar donde es fundamental que los niños tengan las bases para el desarrollo de hábitos de estudio y dominio de las matemáticas, dijo Rosales.Los niños de preescolar y nivel básico son los que más necesitan fortalecer sus habilidades de estudio pues se ha detectado que en este grupo hubo una mayor deserción escolar a causa de la pandemia.Por ello, desde preescolar se puede anticipar y dar al menor las herramientas para el dominio de las matemáticas, que le servirá para otras asignaturas y en su vida futura no será un impedimento incluso para elegir una carrera universitaria que les apasione.

EFE

