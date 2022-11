Puerto Rico ha batido el récord diario de casos positivos | Fuente: AFP

El secretario del Departamento de Salud de Puerto Rico, Carlos Mellado, confirmó este martes el primer caso de un paciente en la isla contagiado por la variante británica de la COVID-19, la b117, una mujer de cerca de 50 años que llegó haciendo escala en Estados Unidos desde Europa.



Mellado, en conferencia de prensa junto al gobernador Pedro Pierluisi, detalló que se trata de una puertorriqueña que llegó a la isla el pasado enero desde Europa, aunque no quiso dar datos del itinerario ni del país en el que reside la mujer en Europa.



El funcionario subrayó que la mujer está hospitalizada y que ha respondido favorablemente al tratamiento tras permanecer recluida en cuidados intensivos de un hospital del área metropolitana de San Juan, aunque tampoco quiso dar detalles del centro sanitario en el que se encuentra.



Mellado indicó que se hizo un análisis del entorno de la paciente y se determinó que no hubo un aumento de casos significativo en el mismo.



Sin embargo, dos personas cercanas a la mujer dieron positivo por el coronavirus y se está a la espera de los correspondientes análisis para determinar si se trata de la misma variante.



"Se hizo el análisis del entorno de esta paciente y no hubo un aumento significativo de casos alrededor de ella", subrayó.

CASO QUE SE REMONTA A ENERO

Respecto al porqué solo se divulga en estos momentos, indicó que el caso se remonta a enero, pero que no se hizo público porque estaban esperando por los análisis de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) de EE.UU..



Explicó que se trata de parte de los análisis que hace el sistema de rastreo, a través de los cuales se contacta con las personas que vinieron en ese vuelo.



Mellado incidió en que no aumentaron los casos de forma significativa en el municipio residencia de esta mujer.



"Puede que haya más casos de la nueva cepa, pero no hay datos", matizó el funcionario.



Dijo que esta semana se conocerán los resultados de pruebas de otras personas, lo que permitirá identificar si están infectados con otras variantes del virus.



El centro de investigación científica de la Ponce Health Sciences University (PHSU) dio a conocer a finales del pasado enero que se identificó la variante británica del virus en Puerto Rico.

NO HAY EVIDENCIA DE QUE REPERCUTIÓ EN MÁS CONTAGIOS

El gobernador resaltó que, hasta el momento, no hay datos que evidencien que la confirmación de la nueva variante haya repercutido en un aumento de casos de contagio.



Pierluisi informó además del proceso de vacunación y apuntó que la disparidad entre los números que ofrecen los CDC y el Departamento de Salud se debe a que la agencia local no informa de forma inmediata las vacunas que procesan otras entidades como el Hospital de Veteranos y farmacias.



Hasta el momento se han recibido en Puerto Rico un total de 544 200 dosis de vacuna, de las cuales se han administrado 399 711.



El secretario de Salud señaló por su parte que se investigarán los casos de personas que tratan de adelantarse a su turno, ya que como reconoció, incluso, se recurre a la falsificación de documentos.



Uno de los que se ha aprovechado de sus contactos para vacunarse antes de su turno es Francisco Domenech, director de campaña de la representante de Puerto Rico ante el Congreso en Washington, Jenniffer González.



Mellado dijo no tener información de este caso pero que cree que este episodio ocurrió antes de que tomara posesión de su cargo, por lo que no cuenta con datos suficientes para pronunciarse.



El gobernador sostuvo que los casos en Puerto Rico han bajado en las últimas fechas, como también la ocupación hospitalaria, aunque matizó que "no se puede cantar victoria".



Reconoció que hay personas que continúan saltándose las medidas contra el contagio de las órdenes ejecutivas, incluidos los turistas, por lo que en algunos casos se ha llegado a multar a los infractores.



Por último destacó que en Puerto Rico se ha vacunado ya a más personas que en la mayoría de países del mundo.

