Ecuador es uno de los países de América Latina más afectados por el coronavirus.

El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, reconoció este miércoles que su país no estuvo preparado para enfrentar la pandemia de coronavirus, que deja en esa nación casi 7.900 infectados.

"He leído y he escuchado varios comentarios que señalan que no estuvimos preparados. Claro que no estuvimos preparados. Nadie lo estuvo", dijo Moreno en una cadena de radio y televisión local.

El mandatario agregó que "ningún gobierno de ningún país estuvo preparado". Además, consideró que su país encara la propagación del coronavirus con las arcas fiscales menguadas por las dificultades económicas que atraviesa su país.

Ecuador es uno de los países de América Latina más afectados por el coronavirus, con 7858 casos, incluidos 388 muertos.

La costera provincia de Guayas (suroeste) concentra un 71 % de contagiados. En su capital y núcleo comercial del país, Guayaquil, hay cerca de 4200 casos.

La epidemia nacional ha dejado en esa ciudad portuaria imágenes de cadáveres en las calles y viviendas, y de hospitales desbordados donde las personas claman por ayuda. (AFP)

