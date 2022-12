Costa Rica confirma primer caso de coronavirus. | Fuente: AFP

El Ministerio de Sanidad de Costa Rica confirmó este viernes que una mujer estadounidense de 49 años es la primera persona en dar positivo al nuevo coronavirus en el país.

La paciente se encuentra aislada junto a su marido en un hotel de San José, la capital costarricense, según informaciones del diario local 'El Mundo'.

La mujer habría llegado al país el pasado 1 de marzo sin síntomas y ha visitado Alajuela y Puntarenas, por lo que ya se han abierto investigaciones en las citadas áreas para discernir con quién pudo tener contacto.

Tal y como han señalado las autoridades, ambos permanecerán en cuarentena en el hotel hasta que pase el periodo de riesgo y las pruebas del COVID-19 den negativo.

"Reiteramos a la población que mantenga la calma y, en esa línea, resulta vital enfatizar en que no es necesario la compra de mascarillas. Estas solo son recomendadas para las personas enfermas y cuidadoras y en ese caso se proveen por los servicios de salud", especificaron las autoridades.

El ministro de Sanidad, Daniel Salas, destacó la importancia de acudir a los servicios de salud en caso de "haber viajado a un país de riesgo y presentar síntomas respiratorios".

"No es prudente saturar los servicios de salud ni las llamadas a los equipos de emergencia en caso de que no se cumpla este perfil", expresó antes de afirmar que no está previsto por el momento suspender eventos ni clases en el país.

(Con información de Europa Press)

