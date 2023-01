Tras los pasos de Trump

Jair Bolsonaro, un fiel admirador del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, admitió este miércoles seguir los pasos de su homólogo, quien ha expresado su deseo de abrir el país a mediados de abril para dar prioridad a la economía. "Trump sigue una línea semejante a la mía. Es un país más poderoso que el nuestro, tiene una cultura y educación diferente a la nuestra, por lo que todo indica que va a reabrir hoy los puesto de trabajo", señaló Bolsonaro, quien minutos después fue corregido por un periodista.

El presidente estadounidense aseguró el martes que le gustaría "abrir el país" para el próximo 12 de abril, ante el temor a las repercusiones económicas de la crisis del coronavirus, mientras los casos se multiplican en el país. "Otros virus mataron mucho más que este y no hubo toda esa conmoción. Si ellos no hacen allí, no hacemos aquí, será el caos, será el fin de Estados Unidos y de Brasil", subrayó Bolsonaro. EFE