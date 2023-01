Brasil confirma importación en enero de vacuna de Oxford | Fuente: EFE

Brasil confirmó este martes la importación desde India de la vacuna contra la COVID-19 desarrollada por el laboratorio anglo-sueco AstraZeneca y la universidad británica de Oxford, cuyas primeras dosis prevé que lleguen al país sudamericano a mediados de enero.El Ministerio de Relaciones Exteriores emitió hoy un comunicado en el que esclareció que no existe ningún tipo de prohibición oficial por parte del Gobierno de India para la importación de dosis de la vacuna contra el coronavirus producidas en el país asiático, como llegó a ser informado la víspera."El secretario ejecutivo del Ministerio de Salud, Elcio Franco, se reunió ayer con el embajador indio en Brasilia para tratar del tema. La embajada de Brasil en Nueva Delhi, a su vez, está en contacto permanente con autoridades indias para reforzar la importancia de la vacunación en Brasil", señala el comunicado.

En ese sentido, la cancillería de Brasil precisó que las negociaciones entre la Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz), el mayor centro de investigación médica de América Latina, y el Instituto Serum de India para la importación de las dosis de la vacuna se encuentran en "fase avanzada, con posible fecha de entrega a mediados de enero".El acuerdo inicial entre Fiocruz y el Instituto Serum, aprobado el pasado fin de semana por el órgano regulador de Brasil, prevé la importación de 2 millones de dosis de la vacuna desarrollada por la farmacéutica AstraZeneca y la Universidad de Oxford y que está siendo producida también en otros países como India.En total, Brasil acordó la compra de más de 100 millones de dosis de la vacuna de Oxford y también tiene licencia para producir en el país dicho antídoto, cuyos insumos comenzarán a llegar este fin de semana a Río de Janeiro.No obstante, pese a que el Gobierno del presidente Jair Bolsonaro ha puesto prácticamente todas sus fichas en dicha vacuna, el medicamento todavía no ha sido aprobada para su inoculación en Brasil por la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa), el órgano regulador en el país.Además de la compra de la vacuna de Oxford por parte del Gobierno brasileño, el estado de Sao Paulo cerró un acuerdo con el laboratorio chino Sinovac para la adquisición de 46 millones de dosis, de las cuales 40 millones serán producidas y envasados en el país sudamericano por el instituto Butantan.Dicha vacuna tampoco ha sido registrada hasta el momento ante el órgano regulador, pero el gobernador del estado de Sao Paulo, Joao Doria, rival político del presidente Bolsonaro, confía en que la campaña de inoculación comience el próximo 25 de enero.Pese a la gravedad de la pandemia en Brasil, con más de 7 millones de casos y cerca de 200 000 muertes, el país todavía no ha definido la fecha exacta del inicio de la vacunación en todo el país, pero el Ministerio de Salud espera poder iniciar los procedimientos entre el 20 de enero y el 10 de febrero de este año.

