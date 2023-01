Argentina registra más de 577 000 casos de coronavirus, con casi 12 000 fallecidos. | Fuente: AFP

El ensayo clínico de un suero equino hiperinmune para combatir el COVID-19 se realiza en pacientes de 18 hospitales y sanatorios de Argentina, informó este miércoles a la AFP una vocera de la investigación.

La fase de evaluación clínica incluye la participación voluntaria de 242 pacientes y su finalización se estima para el mes de octubre, según la fuente.

Argentina registra más de 577 000 casos de coronavirus, con casi 12 000 fallecidos, una tasa de mortalidad que, sin embargo, no figura entre las más altas de la región.

La experimentación "está basada en anticuerpos policlonales equinos, obtenidos mediante la inyección de una proteína recombinante del SARS-CoV-2 en estos animales, inocua para ellos, que hace que generen gran cantidad de anticuerpos neutralizantes", dijo la encargada de prensa Silvina Berta.

El proyecto lo lleva adelante la firma biotecnológica Inmunova, en cooperación con la estatal Universidad de San Martín, entre otros organismos. "Hasta el momento ya se ha completado 53% del estudio clínico", que se inició en julio con investigadores argentinos, indicó la portavoz.

El suero "fue concebido para inmunización pasiva, lo cual significa que al paciente se le administran anticuerpos contra el agente infeccioso para bloquearlo y evitar que se propague en el organismo", agregó.

La Fase 2/3 del estudio evalúa la seguridad y eficacia del suero en pacientes adultos con enfermedad moderada a severa, dentro de diez días del inicio de síntomas y que requieren hospitalización.

Tras la extracción del plasma (de caballos), un proceso similar al que se utiliza cuando se extrae de personas, "los anticuerpos se purifican y procesan, a través de un proceso biotecnológico", dijo la portavoz.

Los resultados de las pruebas fueron publicados en la revista especializada Medicina. Otros cuatro centros de salud públicos y privados serán incorporados al programa hasta completar 22.

"El laboratorio, al margen del resultado final, ya empezó a producir el suero para tenerlo rápidamente disponible en el caso de que resulte eficaz y autorizado", añadió la informante.

Costa Rica comenzó la semana pasada a probar en humanos un tratamiento similar del que se espera obtener los primeros resultados en pocas semanas, según las autoridades.

En Brasil, el Instituto Vital Brazil, la Universidad Federal de Río de Janeiro y la Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz) se preparan para iniciar su ensayo con plasma equino en pacientes de COVID-19.

