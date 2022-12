Según la Policía Militar de Sao Paulo, el hombre dejó una carta escrita en español en su habitación. | Fuente: AFP | Referencial

Un español buscado por la Interpol por delitos no precisados murió con su hija de seis años tras lanzarse al vacío desde el piso 17 de un hotel en el que se alojaban en Sao Paulo, Brasil, informaron este sábado fuentes oficiales brasileñas.

El nombre de las víctimas ha sido mantenido en reserva. Según informó la Policía Militar de Sao Paulo, el hombre dejó una carta escrita en español en su habitación, en la que pedía "disculpas" por el hecho y las hacía extensivas "al hotel", por el "perjuicio" que pudiera causar.

"No tengo con quién dejarla que me aporte un mínimo de seguridad y tranquilidad", dice en relación con la niña en la carta, obtenida por medios locales. El hombre, de 53 años, agrega que "esto no hubiera ocurrido en mi país, con mi familia a mi lado".

INVESTIGACIONES

Según las autoridades, la habitación que ocupaban estaba "en orden" y sin ningún tipo de señal de violencia.

La Policía Militar de Sao Paulo no ha precisado aún desde cuándo el hombre y la niña se encontraban en Brasil ni cuál fue el presunto delito por el que su captura había sido solicitada a Interpol.

EFE

