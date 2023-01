Presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. | Fuente: EFE

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dijo este sábado que el país está viviendo una "dictadura" por las restricciones que algunas regiones del país han implementado para evitar los contagios por COVID-19 y las comparó con las "libertades negadas" por el "régimen" de Nicolás Maduro en Venezuela.Las declaraciones se dieron durante una visita del líder ultraderechista a una favela localizada en la periferia de Brasilia, donde viven varios ciudadanos venezolanos que huyeron por la crisis económica y social del país vecino."Ustedes aquí también están viviendo en Brasil una experiencia que parece un poco una dictadura, con esa política de quédese en casa", aseguró el mandatario brasileño durante el encuentro, que fue transmitido por las redes sociales.

"Pueblo brasileño, mira lo que tienes y lo que puedes perder", dijo Bolsonaro mientras señalaba a los venezolanos. "Ellos dejaron el régimen que, de a poco, les fue retirando la libertad", dijo."Brasil no se va a convertir en una Venezuela, tengan la seguridad de eso", puntualizó.Sin usar tapabocas, el mandatario brasileño volvió a criticar las medidas que reducen la movilidad en algunas regiones del país y dijo que Brasil está "llegando al límite" ya que con esas políticas solo se busca "sofocar" la economía.Bolsonaro, de 65 años, y quien ya fue contagiado por la COVID-19, es uno de los mandatarios más negacionistas frente a la gravedad de la pandemia y desde la llegada del virus al país, hace más de un año atrás, ha cuestionado duramente las medidas de aislamiento social impuestas en mayor o menor grado por los gobernadores de los 27 estados de Brasil."Tengo el poder para obligar a un 'lockdown' en todo Brasil, con solo utilizar mi pluma, pero no se hará. (...) "Nuestro Ejército nunca saldrá a la calle para obligarlos a quedarse en casa ¡nunca!. Nuestro ejército (no hará) nada en contra de su libertad individual", enfatizó el mandatario.Con cerca de 350 000 muertos por la COVID-19 y más de 13,3 millones de infectados, Brasil es uno de los países más azotados por la pandemia hoy en día.

EFE

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿Por qué la OMS no recomienda que los privados compren vacunas?

Te sugerimos leer