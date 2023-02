Personal de limpieza realiza la desinfección de un tren en la estación Retiro de la ciudad de Buenos Aires. | Fuente: EFE

La pandemia por el coronavirus ha dejado hasta el momento cerca de 2 millones de contagios y más de 118,000 muertes a nivel mundial, según los datos de la Universidad Johns Hopkins. Esta crisis sanitaria afecta también a América Latina y el Caribe, región que registra 2,810 decesos y más de 65,000 casos.

La propagación de la COVID-19 causa también estragos económicos y los más golpeados son los sectores vulnerables. Los efectivos negativos de la enfermedad se han multiplicado por las medidas que han adoptados los países (asilamiento social, el cierre de actividades no esenciales, entre otras).

Uno de los países más perjudicados por la pandemia es Argentina, que ya venía arrastrando desde hace años grandes problemas como el aumento de la pobreza (en la gestión del expresidente Mauricio Macri pasó de 28,5 % a 40,8%) y el desempleo, así como el desorbitado crecimiento de la deuda externa y la inflación (el año pasado fue del 53,8 %). Sumado a ello, desde enero pasado, sus exportaciones (uno de los mayores productores de alimentos del mundo) a China y Europa, sus principales mercados, se redujeron notablemente.

Argentina se encuentra en cuarentena obligatoria desde el 20 de marzo y ahora se prepara para la extensión del aislamiento social preventivo y obligatorio hasta el 26 de abril, ordenado por el Gobierno. | Fuente: EFE

Anses: el bono argentino

Ante este panorama sombrío, el Gobierno de Alberto Fernández decidió, como un mecanismo de mitigar los dolores ocasionados por el nuevo coronavirus en la economía familiar, otorgar un bono de 10, 000 pesos (unos 155 dólares), denominado Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). De acuerdo con la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses), este subsidio, que es otorgado solo a un integrante del grupo familiar (en especial a la mujer) por única vez en el mes de abril y desde el pasado sábado 11, es destinado a los trabajadores informales y monotributistas de las primeras categorías.

Pero, ¿cuáles son los requisitos para recibir el bono? Según la página web de Anses, para acceder a esta ayuda económica es menester: ser argentino de nacimiento o naturalizado o residente, con una residencia legal en el país no menor a dos años; tener entre 18 y 65 años de edad; que el titular o su grupo familiar no tenga ingresos provenientes de un trabajo en situación de dependencia en el sector público o privado o ser monotributista de categoría C o superior, o del régimen de autónomos.

Ahora bien, están impedidos los que perciben una prestación de desempleo, jubilaciones, pensiones o retiros contributivos o no contributivos nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Asimismo, no se debe tener ingresos de planes sociales, salario social complementario, Hacemos Futuro, Potenciar Trabajo u otros programas sociales nacionales, municipales o provinciales.

La Administración Nacional de Seguridad Social deja en claro que el bono Ingreso Familiar de Emergencia es compatible con el cobro de la Asignación Universal por Hijo, la Asignación por Embarazo y el programa Progresar.

Un grupo de personas que usan mascarillas como medida preventiva contra la propagación del nuevo coronavirus hacen cola esperando su turno para ingresar a un banco en Bogotá. | Fuente: AFP

"Ingreso Solidario" de Colombia

Recientemente, una proyección del Banco Mundial (BM) ha encendido las alarmas, debido a que, para el organismo internacional, los efectos de la crisis global por la COVID-19 sumirán a Latinoamérica en una recesión, con una contracción del PIB de 4,6% en 2020. El golpe, según su pronóstico, se sentirá en Colombia, cuyo producto interno bruto (PIB) caería 2%.

La crisis sanitaria ha embestido a la cuarta economía latinoamericana, que actualmente tiene problemas déficit fiscal (equivalente al 4,3% del PIB). Sus problemas se han agravado también por la baja en los precios del petróleo (33 dólares el barril). La pandemia, que amenaza con destruir miles de empleos en todo el territorio nacional, y las directrices de confinamiento total hasta el 26 de abril, vienen generando daños en la microeconomía, especialmente, como en el caso peruano, a los trabajadores informales, que constituyen el 47% de la población económicamente activa.

Ante estas adversidades, el Gobierno de Iván Duque anunció un "Ingreso Solidario" de 160,000 pesos (unos 41,33 dólares). En la página web del Departamento Nacional de Planeación (DNP) se señala que los hogares en condición de pobreza y vulnerabilidad que no hagan parte de los programas sociales "Familias en Acción", "Colombia Mayor", "Jóvenes en Acción" y "Devolución del IVA" podrán acceder a esta medida social desde la segunda semana de abril hasta final del mes. En total, tres millones de familias serán beneficiadas.

