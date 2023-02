El transporte de vacunas en un frigorífico avícola genera polémica en Bolivia | Fuente: EFE

La insólita llegada de 1 100 dosis de la vacuna rusa Sputnik V a un hospital en la región amazónica de Beni, en el noreste de Bolivia, en el camión frigorífico de una avícola generó críticas y bromas.Las dosis tuvieron que ser trasladadas desde el aeropuerto Jorge Heinrich hasta un hospital en Trinidad, la capital de Beni, en el camión de una distribuidora de pollos porque "hubo un desperfecto" en el vehículo dispuesto inicialmente por el Servicio Departamental de Salud (Sedes), explicó este martes el vocero presidencial, Jorge Richter."Tuvieron que apelar de emergencia a una empresa que tiene camiones con cámaras de frío", indicó.El suceso, ocurrido en la víspera, fue muy comentado en redes sociales como Facebook y Twitter, donde se compartieron videos que muestran el paso del camión con escolta policial.La parte delantera del vehículo llevaba una bandera boliviana y una wiphala, la ajedrezada y multicolor enseña de los pueblos indígenas, y a los costados se veía el logotipo de la empresa avícola."Pollo está llegando, no son vacunas, pollo para cada uno", "Siempre lo peor para el Beni, ¡cómo pues en una cámara de pollos!", se escucha comentar a algunas mujeres que observaban el paso del camión.

IRONÍAS Y JUSTIFICACIONES

Las reacciones en las redes fueron desde la indignación a la ironía, comparando el transporte de las vacunas con un servicio de reparto a domicilio, o haciendo mención a los vehículos que se usan en otros países para ello.Algunos internautas bromearon con un meme en el que se ve a una persona con cabeza de gallina recibiendo la vacuna, con el mensaje "Mientras tanto en el Beni, primeros síntomas de los Sputnik chicken".El exministro interino de Gobierno (Interior) Arturo Murillo, crítico del Gobierno de Luis Arce, ironizó con un mensaje en Twitter en el que señaló que "Bolivia agradece a Pollos Gabriel por despliegue de transporte en Trinidad para vacunas rusas no certificadas".Otros usuarios de las redes defendieron que no importa en qué lleguen las vacunas mientras se cumpla con la cadena de frío para preservarlas y destacaron la forma en que las autoridades sanitarias de Beni resolvieron la situación.Por su parte, el Sedes beniano explicó en un comunicado que "al no existir un vehículo específico para el transporte de vacunas" en esa región, se contrató a una empresa que dispone de automóviles "con las características adecuadas"."Por esta razón y previa desinfección interna del vehículo, así como el cumplimiento de normas de bioseguridad, se procedió a trasladar las vacunas con el objeto de garantizar la cadena de frío y su adecuada conservación", agrega la nota.

PLAN PARA MÁS VACUNAS

Bolivia empezó a vacunar al personal de la salud con un primer lote de 20 000 dosis de Sputnik V que llegaron al país la semana pasada.Estas dosis son parte de un lote mayor de 5,2 millones contratado por el Gobierno boliviano, que también adquirió 5 millones de vacunas de la farmacéutica AstraZeneca y la Universidad de Oxford.Las vacunas rusas empezarán a llegar en mayor cantidad en marzo y las de AstraZeneca y Oxford en abril.A mediados de este mes, Bolivia también se beneficiará con otras 92 430 dosis de la vacuna Pfizer y 900 000 de AstraZeneca garantizadas mediante el Mecanismo Covax de la Organización Mundial de la Salud (OMS).Richter anticipó que cuando lleguen estas vacunas se tendrá que contratar los servicios "de muchas otras empresas" para su transporte, incluidas algunas que transportan alimentos, "porque van a ser algo así como 200 cajas de vacunas", frente a las cuatro que llegaron la semana pasada."Vamos a tener que tomar servicios adicionales para resolver aquello porque es un hecho anormal" el recibir tal cantidad de vacunas", indicó.Según el vocero, en función de ello "se está planificando una logística" para contar con la capacidad de transporte necesaria y adecuada para cuando lleguen más vacunas.

EFE

