“Así fue mi primera noche después de dejar la presidencia forzado por el golpe de Mesa y Camacho con ayuda de la Policía”, escribió el expresidente de Bolivia, Evo Morales, en su cuenta de Twitter, mensaje que posteó junto a una fotografía en la que se le observa recostado en el suelo sobre una manta.

Morales afirma que Carlos Mesa, principal líder opositor del país y Luis Fernando Camacho, orquestaron un golpe de Estado para sacarlo del poder, por lo que aceptó el asilo que le brindó México, a donde llegará hoy luego de hacer una breve escala en Paraguay.

En tanto, el candidato de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, negó que los militares hayan forzado la dimisión del expresidente boliviano, aseguró que se trató de una “lección histórica” y agregó que Morales “miente de manera grosera”.

“Las Fuerzas Armadas no sacaron ningún soldado ni hubo actos de subversión. Ha sido una movilización popular, pacífica y democrática que ha logrado sacar a un presidente autoritario, una lección histórica para América. (…) Sería un golpe que se levantaran divisiones o compañías del Ejército. No, no, ha sido la culminación de un movimiento popular, político, cívico y de la sociedad organizada”, explicó en declaraciones a ABC.

Por otro lado, al ser consultado sobre las próximas elecciones y cómo se garantizará que estas se realicen de forma transparente, Mesa aseguró que no asumirá “ningún liderazgo que no le corresponda” en este proceso, que cree durará al menos dos meses.

“Mi opinión es que el gobierno de transición tiene una sola tarea, la convocatoria electoral, con el consenso de las fuerzas políticas y sociales, lo que requiere una reconstrucción del Tribunal Supremo Electoral, que fue completamente destruido y manipulado”, refirió.

Por último, Mesa descartó que Morales pueda presentarse nuevamente, debido a que la Constitución establece que la presidencia “solo se puede ejercer dos veces consecutivas”, norma que habría violado el expresidente en su tercer periodo. “Preguntó al pueblo para un cuarto mandato y le dijo que no. Esto también tiene que ver con su renuncia, no solo el fraude del 20 de octubre”, apuntó.

