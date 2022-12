El príncipe Felipe tiene buen ánimo y no necesitó ambulancia para ir al hospital. | Fuente: AFP

El príncipe Felipe, esposo de la reina Isabel II, pasó su segunda noche en el hospital en Londres, en donde está ingresado desde el martes por "precaución" a raíz de un malestar, y permanecerá en observación "unos días", anunciaron fuentes del palacio de Buckingham.

La prensa británica estaba preocupada este jueves por la salud del duque de Edimburgo. "Hope you Phil better" (Esperamos que se sienta mejor, en un juego de palabras con su nombre y la palabra sentir), titulaba el tabloide británico The Sun el jueves.

El duque de Edimburgo, de 99 años, "fue internado en el hospital Eduardo VII el martes por la noche. Su hospitalización es una medida de precaución, siguiendo la orientación del médico de su alteza real, después de su indisposición", dijo el palacio en un comunicado, explicando que el príncipe permanecerá internado "algunos días".

"Está previsto que el duque permanezca en el hospital unos días en observación y descanse", añadió.

El duque, conocido por su carácter impulsivo, tiene buen ánimo y no necesitó ambulancia para ir al hospital, precisó a la AFP una fuente del palacio. Sus problemas de salud no están relacionados con la COVID-19.

A principios de enero, la soberana británica de 94 años y su esposo recibieron la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus en el castillo de Windsor, al oeste de Londres, donde pasan el confinamiento en vigor en Reino Unido.

Preocupación

El primer ministro, Boris Johnson, envió "sus mejores deseos al duque de Edimburgo", indicó su portavoz.

La reina llevó a cabo sus actividades el miércoles desde el castillo de Windsor, desde donde habló por teléfono con el jefe de la Royal Navy (marina inglesa) en calidad de jefa de las fuerzas armadas.

El príncipe Carlos, hijo de la reina Isabel II y del príncipe Felipe, visitó por su parte un hospital de Birgingham en compañía de su esposa Camila.

El príncipe Felipe se retiró en la actividad pública en agosto de 2017, después de haber participado en más de 22 000 compromisos oficiales desde que su esposa accediera al trono en 1952. A veces acompaña todavía a la reina en algunas apariciones públicas. (AFP)

