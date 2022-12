Reino Unido: Alza de casos de COVID-19 amenaza la desescalada y castiga al sector turístico

El temor a la entrada de variantes ha llevado al Reino Unido a aplicar fuertes restricciones a los viajes internacionales. | Fuente: EFE

El aumento de casos de COVID-19 en el Reino Unido, a pesar de que la mitad de los adultos han recibido las dos dosis de la vacuna, amenaza el plan de desescalada previsto desde el 21 de junio y castiga al importante sector turístico.

La variante Delta del coronavirus, detectada por primera vez en la India, ya es la predominante en el Reino Unido, donde los casos se han duplicado en la última semana a pesar del avance de las vacunaciones.

El Gobierno británico ha fijado el 21 de junio para la supresión de todas restricciones, pero será recién el 14 de junio cuando las autoridades decidirán si postergan la medida, admitió este viernes a la cadena BBC el ministro de Comunidades, Robert Jenrick.

El Reino Unido registró ayer 5 274 nuevos contagios de coronavirus, la mayor cifra diaria desde finales del mes de marzo, y otras 18 muertes, según las autoridades sanitarias.

TEMOR A LA PROPAGACIÓN DE VARIANTES

El temor a la entrada de variantes ha llevado al Reino Unido a aplicar fuertes restricciones a los viajes internacionales y a retirar el jueves, de manera inesperada, a Portugal del grupo de destinos extranjeros considerados de bajo riesgo de COVID-19, por considerar que hubo un incremento de los contagios.

Mantuvo a España fuera de la llamada "lista verde" de bajo riesgo y la dejó en "ámbar" (riesgo intermedio), que requiere de una cuarentena de diez días y dos PCR al regresar al Reino Unido, aunque la próxima revisión británica sobre los viajes internacionales se hará en tres semanas.

La incorporación de Portugal a la lista "ámbar" ha provocado el malestar de las compañías de viajes y de los turistas que están en ese país.

En declaraciones a la televisión Sky News, el presidente del Consejo Nacional de la Salud de Portugal, Henrique Barros, calificó hoy de "exagerada" la reacción del Ejecutivo británico e insistió en que la situación epidemiológica en su país es "relativamente estable".

El paso de Portugal a "ámbar" es un "golpe" para el turismo y hace difícil planificar vacaciones, comentó Julia Lo Bue-Said, la directora de la agencia de viajes Advantage Travel Partnership.

LA VARIANTE DELTA, MÁS CONTAGIOSA

Neil Ferguson, destacado experto del Imperial College London, dijo este viernes que la variante detectada en la India puede ser un 60 % más contagiosa que la británica, llamada Alfa.

"Estamos recibiendo más datos", pero "desafortunadamente, las noticias no son positivas en lo que respecta a la variante Delta", dijo Ferguson en declaraciones a Radio 4 de la BBC. No obstante, destacó que la mayoría de los hospitalizados en el Reino Unido por la variante Delta no están vacunados.

Mientras, los reguladores británicos anunciaron este viernes que han aprobado el uso de la vacuna contra la COVID-19 de Pfizer/BioNTech para los menores de entre 12 y 15 años, por considerarla segura.

La Agencia Reguladora de Medicinas y Productos para la Salud (MHRA, por sus siglas en inglés) informó de que la decisión ha sido tomada después de una "rigurosa revisión" de la seguridad y efectividad del preparado para estos niños.

El país, que inició el plan de inmunización el pasado diciembre, está vacunando con los preparados de AstraZeneca, Pfizer y Moderna.

