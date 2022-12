El toque de queda y la prohibición de movimiento entre provincias se mantendrá durante la Navidad en Grecia | Fuente: EFE

El toque de queda y la prohibición de movimiento entre provincias se mantendrá durante la Navidad en Grecia, mientras los colegios, los tribunales, la restauración y el deporte no abrirán hasta el 7 de enero, según anunció este lunes el portavoz del Gobierno heleno, Stelios Petsas.El portavoz reconoció que, a pesar de que el país lleva un mes en confinamiento parcial, la mejora no ha sido la que se esperaba y por eso durante estas fiestas no se podrá acudir a bares o restaurantes, ni al cine, al teatro o a las estaciones de esquí.Además aclaró que a finales de semana habrá más anuncios sobre la apertura del comercio, las peluquerías, los museos y sitios arqueológicos y la celebración de misas.Por otro lado entre el 18 de diciembre y el 7 de enero todos los que entren a Grecia desde el extranjero tendrán que someterse a una prueba hecha por el Gobierno y a una cuarentena de diez días, además de la obligación ya vigente de presentar una prueba molecular negativa realizada en las 72 horas previas al viaje.Petsas lamentó que, aunque las restricciones de este segundo confinamiento son muy similares a las que se impusieron en primavera -cuando Grecia fue un ejemplo global de control de la pandemia-, estos días la movilidad es un 20 por ciento mayor que entonces.

REUNIONES DE MENOS DE NUEVE PERSONAS

Respecto a las reuniones familiares recomendó que se limiten a los allegados más cercanos o como mucho junto a otra familia más, pero en todo caso con menos de nueve personas, y aseguró que el Gobierno va a examinar la posibilidad de levantar el toque de queda los días de Navidad y Año Nuevo.Desde este lunes han abierto algo más de cien comercios que se dedican exclusivamente a vender artículos navideños, que también podrán venderse en los supermercados donde desde hace semanas está prohibida la venta de todos los bienes duraderos -a excepción de los necesarios para hacer frente al frío-, para proteger a los negocios que han tenido que cerrar durante el confinamiento.Para poder acudir a comprar artículos navideños los griegos tienen que enviar un mensaje de texto justificando el desplazamiento y, una vez allí, respetar al aforo limitado, mantener la distancia y llevar mascarilla en todo momento.Según Petsas durante la apertura gradual del comercio se mantendrá el envío de mensajes de texto.Este domingo Grecia registró la cifra más baja de nuevos casos en una jornada desde mediados de octubre, 904 contagios, aunque la presión a la que sigue sometida la sanidad pública y el hecho de que el número de muertes sigue sin descender ensombrece este buen dato.El ministro de Sanidad griego, Vasilis Kikiliás, aseguró hoy que a pesar de que "el país lleva un mes cerrado", el 83 % de las camas de unidades de cuidados intensivos (uci) están ocupadas.Los fallecimientos en la última semana han rondado la centena cada día y en total desde que comenzó la pandemia se han registrado más de 3 mil muertes por coronavirus.Este dato deja a Grecia en el undécimo puesto en el ránking europeo de número de muertes por 100 ,mil habitantes de los últimos catorce días, según el Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades (ECDC).

