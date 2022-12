El ataque ocurrió el pasado 30 de mayo. | Fuente: Facebook

Ataque homofóbico. Una pareja de lesbianas fue brutalmente agredida en el interior de un bus por cuatro sujetos que, luego de acosarlas, las golpearon y les robaron sus pertenencias. El condenable hecho ocurrió en Londres y se dio a conocer luego de que una de las víctimas publicara una fotografía y narrara lo ocurrido.

Melania Geymonat contó en su red social que ella y su novia, identificada como Chris, que el hecho tuvo lugar la madrugada del pasado 30 de mayo. Una pandilla se ubicó detrás de ellas en el bus y, al percatarse que eran una pareja, empezaron a acosarlas obligándolas a que se dieran un beso mientras hacían gestos obscenos.

Geymonat dijo que comenzó a hacer bromas para calmar la situación, pero los hombres “siguieron acosándonos, lanzándonos monedas y sintiéndose más entusiastas al respecto”.

“Lo siguiente que se es que estoy siendo golpeada. Me mareé al ver mi sangre y retrocedí. No recuerdo si perdí la conciencia o no”, narró. De acuerdo con el parte policial, “las mujeres fueron atacadas y golpeadas varias veces antes de que los hombres salieran del autobús. Les robaron un teléfono y un bolso durante el ataque”.

Tras ello, ambas fueron trasladadas al hospital para recibir tratamiento por las lesiones. “Todavía no sé si mi nariz está rota, y no he podido volver al trabajo, pero lo que más me molesta es que la violencia se ha convertido en algo común, que a veces es necesario ver a una mujer sangrando después de haber sido golpeado para sentir algún tipo de impacto”, sentenció.

Un portavoz de la Policía Metropolitana dijo a Daily Mail que la policía está solicitando testigos e información del ataque.

El alcalde de Londres, Sadiq Khan, condenó el incidente por medio de su cuenta de Twitter y dijo que fue un “ataque repugnante y misógino”. “Los delitos de odio contra la comunidad LGBT + no serán tolerados en Londres”, señaló.

