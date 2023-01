La EMA recomienda extraer seis dosis en lugar de cinco de cada vial de Pfizer | Fuente: EFE

La Agencia Europea del Medicamento (EMA) ha actualizado este viernes el prospecto de la vacuna del COVID-19 de Pfizer/BioNTech para "aclarar" que cada vial de este fármaco contiene en realidad suficiente dosis como para extraer seis inyecciones, en lugar de las cinco recomendadas hasta ahora.Para poder obtener las seis dosis completas, la EMA pide utilizar para la extracción una jeringuilla de "bajo volumen muerto" (de no más de 35 microlitros), y advierte de que "si se utilizan jeringas y agujas estándar, es posible que no haya suficiente vacuna para extraer una sexta dosis de un vial".De seguir estas recomendaciones, los países de la Unión Europea podrían obtener decenas de miles de inyecciones adicionales a las previstas inicialmente, pero, en caso de no obtener la dosis completa de un vial, los 0,3 mililitros, el sanitario debe desechar el resto del contenido.

“No debe haber una combinación de varios viales para obtener una dosis completa y cualquier vacuna no utilizada debe desecharse seis horas después de la dilución”, advierte la EMA, sobre la posibilidad de agrupar el contenido de diferentes viales para alcanzar los 0,3 mililitros que se necesitan para una inyección contra el COVID-19.La Comisión Europa (CE) anunció hoy que ha alcanzado un acuerdo para adquirir hasta 300 millones de dosis adicionales de la vacuna de Pfizer/BioNTech, con lo que duplica el número de dosis ya firmadas para vacunar a los europeos, una compra que se produce tras las crecientes críticas a Bruselas por no haberse abastecido de más vacunas de Pfizer con anterioridad, al ser el primer antídoto del COVID-19 aprobado en la Unión Europea (UE).La vacuna de Pfizer es la única que se está utilizando a día de hoy en la UE, aunque el pasado miércoles, la Comisión, tras una recomendación de la EMA, otorgó una licencia de uso condicional a la vacuna desarrollada por Moderna y se espera que las primeras dosis empiecen a repartirse a los países miembros a partir de la semana que viene.Este viernes, la EMA explicará en un acto público los detalles de su evaluación de la vacuna de Moderna que, al igual que la de Pfizer, se utilizará en dos dosis con varias semanas de diferencia para poder inmunizar contra el SARS-CoV-2.

EFE

Te sugerimos leer