Iris Annabel Goldsmith | Fuente: Twitter

Iris Annabel Goldsmith, de 15 años, la heredera de dos de las familias más poderosas de Reino Unido murió en un accidente en cuatrimoto en la granja familiar del condado de Somerset, cuando estaba de vacaciones con unas amigas.

El vehículo que manejaba la joven se volcó y ella quedó atrapada debajo. La familia movilizó equipos de emergencia como un helicóptero, una ambulancia y un equipo de paramédicos para auxiliarla, pero para cuando llegaron la adolescente ya no tenía signos vitales.

Según informó el diario El País, en el momento del accidente, la madre Kate Rothschild, heredera de una familia de banqueros, se encontraba en la finca y el padre, Ben Goldsmith, magnate en el mundo de las finanzas, se hallaba en un partido de cricket en Surrey.

La policía de Somerset informó a través de un comunicado que la muerte de la adolescente no está siendo tratada como sospechosa y que su investigación se centrará en conocer las causas del accidente.

"Era una estudiante amable y cariñosa que adoraba a su escuela y a sus amigas, y se comportaba de manera impecable. Es una tragedia que nos hayan quitado a una niña tan talentosa y vivaz", dijo desde Londres James Hooke, director de la escuela The Harrodian, donde estudiaba Iris.

Ben Goldsmith, de 38 años, fundador de la firma de inversiones Menhaden, que cotiza en Londres y ambientalista, compartió su dolor en un mensaje en Twitter : “Dios mío, por favor, ¿puedo recuperar a mi hermosa, brillante y amable niña, por favor, Dios? Y si no, por favor cuídala mucho más. La quiero tanto y estoy muy orgullosa de ella. Me duele tanto que no puedo describir”.

Goldsmith y Rothschild también tienen otros dos hijos en común, Frank, de 13 años, e Issac, de 11, quienes se preparaban para sus vacaciones de verano. La fortuna de las dos dinastías más poderosas de Reino Unido asciende a 350 millones de euros.

Te sugerimos leer