La empresa The Audit Lab, radicada en Bolton, al noroeste de Inglaterra, ofrece un tipo de beneficio para sus trabajadores rara vez visto en las compañías: “Un día de resaca”, en el que los empleados pueden avisar a sus jefes que no se encuentran en óptimas condiciones para ir a la oficina y trabajar desde la comodidad de su casa.

La cofundadora y directora de esta empresa, Claire Crompton, asegura que otorgar este tipo de beneficios a los jóvenes es clave para atraer y mantener el talento que existe en dicha ciudad. "Queríamos ofrecer algo a los jóvenes millenials que habitualmente se van a los pubs entre semana. Mi equipo reserva un día de resaca con antelación si sabe que algún trabajador va a salir el día antes. Entonces trabajan desde el sofá de sus casas", reveló.

Una de las beneficiarias de este singular privilegio es Ellie Entwistle, de 19 años, que trabaja dentro del área de marketing digital. Para ella, los “días de resaca” son un “gran beneficio”, según comentó al programa de radio de BBC 5.

"Se trata de ser honestos, de que las personas no mientan a sus jefes. En nuestro trabajo, las personas con hijos tienen un montón de beneficios, pero no hay ventajas estrictamente para quienes no los tienen. Por eso, esta flexibilidad es el beneficio para los que no tienen hijos", contó.

Crompton afirma que todos los empleados han sido responsables al utilizar este privilegio, que considera promueve la honestidad entre los trabajadores y sus jefes. "En realidad se trata de trabajar un día desde casa, pero lo hemos llamado de forma más atractiva para la generación joven”, explicó y descartó que alguien abuse de del beneficio.

