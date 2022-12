Emmanuel Macron, presidente de Francia. | Fuente: EFE

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció este viernes que su país donará 30 millones de dosis de diferentes vacunas contra la COVID-19 de aquí a finales de este año y se comprometió a aportar 500 millones "suplementarios" para la lucha mundial contra la enfermedad.Durante su intervención en el G20 de Sanidad, que se celebra en Roma, Emmanuel Macron detalló que las 30 millones de dosis irán destinadas al programa COVAX, un fondo de acceso global para vacunas contra la COVID-19 formado por actores públicos y privados y dedicados a los países con menos acceso a ellas.

"Otros países me han dicho que seguirán esa misma vía. Me congratulo aquí del apoyo de Estados Unidos anunciado esta misma semana. Es urgente pisar el acelerador y hacer más", refirió.Asimismo, el jefe de Estado francés anunció la nueva dotación de 500 millones de euros "suplementarios" al arsenal ya existente contra la COVID-19."Hay que acelerar la producción de vacunas, los test y los tratamientos. Después, permitir a todos acceder a la vacunación, incluyendo a las poblaciones más vulnerables", sostuvo Macron, quien citó "el apoyo" a los sistemas nacionales de salud como "llave" del plan de "batalla" contra la dolencia.Para el presidente galo, las patentes no pueden ser un obstáculo para que puedan producirse las vacunas en más países. "Cada vez que las patentes se conviertan en un obstáculo, debemos aportar respuesta, como ya lo hemos hecho con la producción de las terapias contra el virus del sida", añadió.

EFE

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’:¿La vacuna de Pfizer previene la Covid-19?

Te sugerimos leer