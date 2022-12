Harry Sanders publicó en Facebook el siguiente mensaje: 'Deja de colgar con los pavos, vuela con los halcones'. | Fuente: Facebook de Harry Sanders

Cuando Harry Sanders tenía 17 años dormía debajo de los puentes, se alimentaba de las sobras en cafeterías y llegó a compartir habitación con adictos a la cocaína en albergues para indigentes. Todo parecía desmoronarse a su alrededor, pero nunca se rindió.

“La primera noche de estar sin hogar fue la peor. No tenía idea de dónde ir o qué hacer. Pasé mis primeras noches debajo de un puente, inseguro de qué hacer y sinceramente me sentía terrible pidiendo ayuda a alguien”, declaró al medio australiano 7 News.

Harry creció en el seno de una familia pobre en la localidad de Melbourne, al suroeste de Australia. A los doce años se había interesado por el mundo SEO y desarrolló su primer emprendimiento: una agencia dedicada al posicionamiento en buscadores de internet.

El problema fue que invirtió todo el dinero que poseía y ya no le quedó más efectivo para que despegara. “Aunque hubo muchos momentos negativos, creo que la experiencia de estar sin hogar me enseñó mucha capacidad de recuperación y me maduró mucho”, explicó.

Lo único que poseía en esos momentos de necesidad eran sus conocimientos de tecnología SEO aún arraigados. Desde teléfonos públicos de diversos refugios llamaba insistentemente a antiguos colegas y clientes para ofrecer sus servicios y así fue como consiguió un empleo estable que le devolvió la alegría de seguir persistiendo en sus objetivos.

Relanzó su emprendimiento

Harry siguió obteniendo más trabajo y juntó un capital que le permitió mudarse a una casa compartida después de un año de desamparo. Los próximos tres años fueron totalmente distintos. Relanzó su compañía Studiohawk en 2017 y ahora está valorizada en 1.5 millones de dólares y cruzado fronteras, e inclusive abrió una oficina en Londres (Gran Bretaña).

Compartió sus secretos para triunfar en cualquier objetivo que alguien se proponga. Sugiere usar vestuarios cómodos, nada extravagantes, porque considera que aquello no tiene nada que ver con el éxito. Además de un buen descanso de al menos ocho horas por noche.

“Lea libros y revistas que lo inspiren y se relacionen con su campo. Obtendrás una nueva perspectiva”, recomienda. Destacó la importancia de hacer recortes en gastos innecesarios y ahorrar dinero para hacer crecer el negocio. “Su propósito es su cheque de pago. Si solo está abriendo un negocio para ganar buen dinero, nunca encontrará el éxito”, concluyó.

La compañía Studiohawk que fundó fue oficialmente nombrado ganador de los premios de negocios australianos para la innovación de la categoría marketing 2019.

