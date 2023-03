Francia es uno de los países europeos más enlutados por el coronavirus. | Fuente: AFP

Comer en la terraza de un restaurante, visitar un museo o ir al cine: los franceses recuperaron parte de su libertad perdida este miércoles, un alivio tras más de seis meses de duras medidas para contener la expansión de la COVID-19 en el país.

Con más de 108 000 muertos, Francia es uno de los países europeos más enlutados por el coronavirus, pero la situación sanitaria ha mejorado tras meses de restricciones y la aceleración de la campaña de vacunación.

Aunque pidió a los franceses mantenerse "atentos" frente a las "variantes" del coronavirus, el portavoz del gobierno, Gabriel Attal, se mostró optimista frente a un regreso a una "vida cada vez más normal" con la reactivación "progresiva" y "prudente" de la actividad económica.

Pese a chubascos intermitentes y temperaturas inusualmente bajas para un mes de mayo, los cafés, bares y restaurantes volvieron a abrir sus terrazas, con limitación de seis comensales por mesa y aforos reducidos al 50 %.

Gestos

Uno de los primeros en reinaugurar las terrazas fue el jefe de Estado, Emmanuel Macron, que tomó un café con el primer ministro, Jean Castex, en una terraza cerca del Palacio del Elíseo, sede de la Presidencia.

Este café es "un pequeño momento de libertad recuperada, fruto de nuestros esfuerzos colectivos", dijo el mandatario.

Menos mediático, pero sin duda más placentero, fue el desayuno de Jean, un jubilado parisino que disfrutó en terraza de un café con leche acompañado de un croissant.

"¡Esperaba con ansia este día! Antes del cierre venía todas las mañanas, me tomaba uno o dos cafés y leía el periódico, era mi ritual antes de arrancar el día", dijo a la AFP este habitante del histórico barrio de Saint-Germain, que "no baja la guardia" pese a que ya recibió las dos dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech.

No obstante, no todos los establecimientos abrieron sus puertas este miércoles. Algunos esperarán hasta la tercera fase de la desescalada, prevista el 9 de junio, para volver a la actividad, ya que consideran que "no es rentable" abrir antes. (AFP)

