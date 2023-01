Italia deberá convivir con coronavirus hasta que haya vacuna, según ministro

El ministro de Sanidad italiano, Roberto Speranza, ante el Senado de su país. | Fuente: EFE

Italia tendrá que convivir con el coronavirus hasta que haya una vacuna, según el ministro de Sanidad italiano, Roberto Speranza, quien asegura que el Gobierno trabaja en un plan para aplicar cuando se levante el confinamiento total a nivel nacional, por ahora vigente hasta el 13 de abril.

"La emergencia no ha terminado. El peligro no ha acabado, nos esperan todavía meses difíciles. Nuestro trabajo es crear las condiciones para convivir con este virus. Aquí el verbo correcto es convivir, al menos hasta que tengamos la vacuna o una cura", reconoce Speranza en una entrevista que publica este domingo el diario "La Repubblica".

Explica que el Ejecutivo trabaja en un plan de acción sanitario que incluye la creación de nuevos hospitales para asistir a los enfermos con COVID-19 y también el lanzamiento de una aplicación que controlará los movimientos de los nuevos contagiados durante las 48 horas anteriores a haber dado positivo.

Asimismo, ofrecerá a los pacientes en aislamiento domiciliario una atención médica constante y directa.

También se realizarán test en masa para controlar cuántos de los 60 millones de italianos han tenido el virus, cuántos son inmunes y en qué zonas se puede volver a la normalidad porque el riesgo se ha reducido mucho.

"No quiero engañar a nadie, es inútil pensar que esta será la solución definitiva. Y tampoco puedo dar una fecha de cuándo se acabará todo, sería irresponsable", admite.

"El fin del aislamiento será progresivo"

Según los datos oficiales de hoy, 15.887 personas han fallecido en Italia desde que se detectó el brote de coronavirus a finales de febrero, 525 más que el sábado, la cifra más desde el 19 de marzo.

Ayer los números también fueron mejores que en días precedentes, lo que celebra el titular de Sanidad.

Los contagios, señala, también se están reduciendo, pues "hasta hace unas semanas cada persona infectada transmitía el virus a otras tres y ahora la proporción está por debajo del umbral 1".

El Gobierno italiano ha impuesto el confinamiento nacional y ha congelado todas las actividades productivas no esenciales hasta el 13 de abril, aunque se espera que la medida se extienda al menos hasta principios de mayo, como ha recomendado Protección Civil.

"Cuando se vaya acercando la fecha veremos cómo estamos. Pero el fin del aislamiento será progresivo, que nadie piense que se acabará de un día para otro", destaca el ministro.

El coronavirus también ha afectado mucho a la economía de Italia y ya son varios los organismos que dan por descontado que se entrará en recesión en el primer trimestre del año.

Por eso, Speranza considera que será necesario desarrollar una estrategia que impulse una rápida recuperación del sistema productivo del país.

