La vacuna de AstraZeneca solo se estaba administrando a personas menores de 65 años. | Fuente: EFE

Francia administrará a partir de ahora la vacuna de AstraZeneca también a personas mayores de 65 años, además de a las que están por debajo de esa edad, ante los resultados "muy alentadores" del estudio en vida real que se ha hecho en Escocia (Reino Unido).

La Alta Autoridad de Sanidad (HAS), el órgano en que se basan las decisiones del Gobierno francés, emitió este martes un dictamen en el que se justifica ampliar la utilización de la vacuna de AstraZeneca "a las personas de más de 65 años".

La HAS destacó que el estudio escocés sobre una población de más de 5 millones de personas muestra que esa vacuna reduce el riesgo de hospitalización "de forma significativa" y eso para todos los grupos de edad.

En concreto, recordó que la reducción del número de hospitalizaciones es del 85 % para el grupo de 18 a 64 años, del 79 % para el de 65 a 79 años y del 81 % para los mayores de 80 años.

Inmunización anunciada

Sobre la base de ese dictamen, el ministro de Sanidad francés, Olivier Véran, ya había avanzado el lunes que la vacuna de AstraZeneca se utilizará también para el grupo de entre 65 y 75 años.

Véran puntualizó que para los mayores de 75 años se van a seguir inyectando las vacunas de Pfizer y Moderna. Para la HAS, sin embargo, no hay razón para que los mayores de 75 años no puedan recibir la de AstraZeneca.

También sobre la base de los resultados en Escocia, el organismo francés preconiza que entre las dos dosis de AstraZeneca pasen 12 semanas. (EFE)

