Un grupo de personas espera en fila para realizarse una prueba de coronavirus a nivel nacional en Bratislava, Eslovaquia. | Fuente: EFE

Un ministro eslovaco ha solicitado reabrir las iglesias, bajo medidas de seguridad, para que la gente reciba "ayuda espiritual" y pueda rezar, y ha dicho que ya en 1710 las oraciones de los creyentes lograron el "milagro" de acabar con una epidemia de peste en la ciudad de Trnava."Ocurrió un milagro. Desde ese momento acabó la peste. Desde ese momento nadie murió en Trnava de la peste", ha asegurado el ministro de Trabajo, Milan Krajniak, en la red social Facebook.Según el portal "Our World in Data", vinculado a la Universidad británica de Oxford, Eslovaquia registraba el sábado una media de 16,22 muertos por millón de habitantes en siete días, la tasa más alta de mortandad por el SARS-CoV-2 en el mundo.

Krajniak, miembro de la formación populista Sme Rodina ("Somos una Familia"), ha planteado que, por ejemplo, tanto los residentes como los empleados de las residencias de ancianos piden "cada vez con más insistencia asistencia espiritual".El ministro defiende que, pese a no tener "estudios científicos o pruebas de ello", la gente que recibe asistencia espiritual se recupera mejor de las enfermedades."La asistencia espiritual y la oración no puede hacer daño a las personas, e incluso parece que en muchos casos evidentemente les ayuda", defiende el político conservador, cuyo partido está integrado en el "Movimiento por una Europa de Naciones y Libertades", el grupo del Parlamento Europeo al que pertenecen también las ultranacionalistas Liga italiana de Matteo Salvini, francesa Agrupación Nacional de Marine Le Pen o el austríaco FPÖ.Por eso, Krajniak propone abrir los templos, que llevan cerrados desde el 1 de enero, para celebrar servicios religiosos y permitir a la gente "rezar por toda la gente en Eslovaquia, tanto los creyentes como los no creyentes".El ministro puso como ejemplo "verificablemente históricamente" la curación de la peste en la ciudad de Trnava en 1710, donde tras seis meses de epidemia, los habitantes imploraron ayuda de la Virgen María lo que, asegura, causó el milagro de que desapareciera la enfermedad.

EFE

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿Qué debemos saber sobre la vacuna de Novavax?

Te sugerimos leer