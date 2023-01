Vista del crucero británico MS Braemar cerca al Mariel, Cuba. | Fuente: EFE | Fotógrafo: Yander Zamora

El crucero británico MS Braemar, con cinco casos del nuevo coronavirus (COVID-19) y más de un millar de personas a bordo, llegó este martes a aguas territoriales de Cuba, que permitió la entrada de la embarcación y garantizará la evacuación el día siguiente de los pasajeros en cuatro vuelos gestionados por Londres. La entrada en aguas cubanas se produjo a primera hora de la mañana, confirmó a la prensa el subdirector de Comunicación de La Habana, Juan Antonio Fernández.

El Braemar, que se observa a unos 10 kilómetros de distancia desde el litoral de Mariel (unos 50 kilómetros al oeste de la Habana), atracará en el puerto de esta localidad a primera hora del miércoles, según el representante del Gobierno. En Mariel, algunos ciudadanos se acercaron a la costa para avistar el crucero en el horizonte. La mayoría se mostraban despreocupados.

“En Cuba no hay miedo”

"Va a pasar cerca pero todo bien, no hay problema. Aquí en Cuba no hay miedo", indicó a Efe Alberto Rodríguez, un habitante de la zona de 53 años, que se acercó con un compañero de trabajo a observar de lejos el buque. Otra vecina, Mireya Fernández, confesó que le preocupa el COVID-19 por su avanzada edad (77 años), pero cree que la solidaridad es lo primero: "si Cuba hubiera negado el auxilio al barco, es porque nosotros habríamos dejado de ser cubanos", declaró. "Habríamos querido organizar algo para saludarlos, porque debe ser muy duro verse ahí en el mar enfermos, o con miedo los que no lo tienen. Estamos arriesgándonos pero es un riesgo que hay que correr", sentenció.

Ciudadanos cubanos observan la llegada del crucero.

El MS Braemar permanecía anclado frente a las costas de Bahamas desde el pasado día 12 tras serle denegada la posibilidad de recalar en los puertos de la zona. El traslado se realizará de modo directo desde el puerto de Mariel hasta la pista del Aeropuerto Internacional Jose Martí de La Habana para abordar cuatro vuelos chárter dispuestos por las autoridades británicas, informó Fernández.

Hasta el momento las autoridades cubanas no han aclarado si se han confirmado otros casos del virus además de los cinco ya reportados y aseguraron que han tomado todas las "medidas para el traslado seguro, hospitalario y expedito de los pasajeros y tripulantes". Dentro del Braemar permanecen 682 turistas y 381 miembros de la tripulación. Además de los cinco enfermos, en el crucero hay veinte viajeros y otros veinte tripulantes -entre ellos un médico- aislados por tener síntomas de gripe.

Coronavirus en Cuba

Cuba ya ha confirmado cinco casos de coronavirus. El quinto corresponde a un ciudadano cubano de 63 años que regresó de España y los cuatro restantes son otro isleño infectado por su esposa, una boliviana residente en Italia, y tres italianos, uno de ellos en estado crítico en un hospital de La Habana. EFE

