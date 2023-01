El Gobierno turco recomendó al sector privado aplicar esta medida. | Fuente: EFE

El Gobierno turco ha dado a todos los funcionarios de 60 años o más doce días de vacaciones pagadas, dentro de las medidas de protección contra el coronavirus, además de suspender conexiones aéreas con España y varios países más.

Ese periodo de "baja administrativa" comenzará el lunes día 16 y se aplica también a las mujeres embarazadas o lactantes que trabajan para el Estado. El Gobierno recomienda también al sector privado que aplique esa medida.

A los empleados no se les descontarán esos días del sueldo ni del saldo de vacaciones.

La medida no implica la prohibición de salir de casa, sólo la de no acudir al centro de trabajo y no afecta a policías, bomberos, personal sanitario u otros servicios públicos estratégicos.

En Turquía se ha detectado cinco casos de coronavirus.

Turquía ha prohibido desde hoy las conexiones aéreas con España, Alemania, Francia, Noruega, Dinamarca, Bélgica, Suecia y Holanda hasta el próximo día 17 de abril, como parte de la estrategia para contener la expansión del virus.

Esas restricciones se unen a las impuestas ya a China, Irán, Irak, Corea del Sur e Italia.

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha anunciado que la prevista cumbre del martes que viene con los líderes de Francia y Alemania sobre la crisis migratoria por la Guerra en Siria se realizará por videoconferencia y no en Estambul. (EFE)

