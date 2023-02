Hasta la fecha, unas cincuenta personas ha solicitado un poema. | Fuente: EFE

En tiempos donde los seres queridos fallecen sin poer darles un último abrazo ni celebrar un funeral en condiciones por temor al contagio de coronavirus, más de setenta escritores belgas se ha movilizado para ayudar a poner un poco de humanidad en las despedidas, a través de la poesía.

La iniciativa del "Poeta Nacional belga", un cargo simbólico que ejerce durante dos años Carl Norac, autores de todo el país escriben poemas en memoria de los muertos, algunos sirven para cualquier persona, otros han sido escritos pensando en alguien en particular; todos ellos son de acceso libre y gratuito. "La idea surgió mientras veía las imágenes de lo que estaba ocurriendo en Italia al principio de la epidemia. Aquellos funerales en los que no había nadie, en un país donde las familias están tan unidas. Aquello me conmovió", explica a Efe en conversación telefónica Norac. "Fleurs de funérailles" (Flores de funerales) permite que los escritores pongan su granito de arena en esta crisis y se inspira en una iniciativa del poeta holandés Bart F.M. Droog, nacida hace años, para honrar la memoria de los difuntos sin familia ni amigos durante los funerales. El proyecto en Bélgica se lleva a cabo a nivel nacional pero coordinado a través de tres asociaciones distintas en Flandes (VONK & Zonen), Valonia (la Maison de la Poésie de Namur) y Bruselas (les Midis de la Poésie). Hasta la fecha, unas cincuenta personas ha solicitado un poema y los autores han creado decenas de textos que han puesto a disposición de los interesados, algunos de ellos traducidos en varios idiomas, incluido el español. Norac precisa que la iniciativa está pensada para quienes pierden a un ser querido por cualquier causa, no necesariamente por coronavirus, ya que todos los funerales en estos momentos están sujetos a las mismas limitaciones.

Para tener un poema

El procedimiento para solicitar el poema es sencillo: los interesados deben dirigirse por correo electrónico a la web del poeta nacional o a las asociaciones que lo coordinan a nivel regional, cuyos datos se encuentran en la página http://www.poetenational.be. A partir de ahí y en función del plazo y de la región, se contacta con alguno de los poetas disponibles para trasmitirle la petición de la familia."Con frecuencia avisan con menos de 24 horas de antelación", explica Norac. "El autor habla durante una hora o así con la persona que solicita el servicio", recopila anécdotas y aspectos del difunto que la familia o los amigos desean destacar, para perfilar un "retrato". "Las familias expresan un gran reconocimiento a nuestro trabajo", añade Norac.

Además de los poemas hechos a medida, la página web del Poeta Nacional propone, en acceso libre, otros que se pueden adecuar a cualquier situación.

EFE

