Angela Markel, canciller de Alemania, luego de la conferencia de prensa de su gobierno sobre el coronavirus. | Fuente: AFP

El Gobierno de Alemania ha prolongado este miércoles hasta el 3 de mayo las medidas de distanciamiento social y restricción de contactos personales impuestas contra la pandemia del coronavirus, aunque se prevé una apertura gradual de la vida pública, escolar y comercial. La canciller alemana, Angela Merkel, y los líderes regionales acordaron la reanudación de la vida escolar de forma escalonada el 4 de mayo, así como la reapertura de los comercios de hasta 800 metros cuadrados, mientras se recomienda llevar mascarilla en todo espacio público.

"Hemos logrado un éxito, pero aún es parcial y frágil", afirmó Angela Merkel en alusión a la ralentización de los contagios y el alto número de pacientes recuperado, pero a la vez a la necesidad de que persistan unas restricciones que "implican cambios en la forma de vida y sacrificios". La recuperación de algunas actividades empezará ya el próximo lunes, coincidiendo con el fin de las vacaciones de Semana Santa, en que se reabrirán bibliotecas, archivos y museos.

Alemania es el quinto país con más casos de coronavirus en el mundo con 134,753. Sin embargo, en el número de muertos ocupan el octavo puesto a nivel mundial. Reino Unido, Bélgica e Irán tiene menos infectados, pero más fallecidos que Alemania.

Las medidas iniciales de reapertura

La reanudación de la actividad escolar tardará aún unas semanas y será gradual, empezando por los alumnos de los últimos cursos de primaria o secundaria. Se mantiene la prohibición de reuniones o salidas en grupos de más de dos personas, ampliable a más miembros, para quienes conviven en un mismo hogar. La norma general es mantener una distancia personal mínima de 1,5 metros, lo que no impide la práctica individual de ejercicio o deporte al aire libre.

Restaurantes, teatros y salas de conciertos seguirán cerrados y tampoco se levanta la prohibición a oficios religiosos, mientras que al menos hasta el 31 de agosto no habrá grandes concentraciones. Se mantiene la recomendación de no hacer viajes privados, incluidos los que se pretendan hacer por razones familiares, con la precisión de que no están prohibidos, aunque se deben evitar.

La Plaza de la República, uno de los lugares más emblemáticos de Berlín, con el Reichstag (sede del Parlamento) en el fondo, luce desierto por la cuarentena en Alemania. | Fuente: AFP

El coronavirus en Alemania

Estas medidas son de índole general, aunque compete a cada uno de los "Länder" (regiones) su implementación, de acuerdo al criterio del gobierno regional y al nivel que haya alcanzado la pandemia en su territorio. Alemania es el quinto país del mundo en número de contagios tras EEUU, España, Italia y Francia. Según el Instituto Robert Koch (RKI), competente en la materia en el país, la cifra de infecciones es ahora de 127.584, de los cuales 72.600 son pacientes ya recuperados. El número de víctimas mortales se sitúa en 3.254.

La universidad estadounidense Johns Hopkins, con un sistema de recopilación de datos más dinámico, eleva el número de contagios a 132.210 y el de muertos en 3.254, mientras que sitúa el de pacientes recuperados en 72.000. El "Land" de Baviera es el que mayor número de contagios ha registrado y también es ahí donde más severas son las restricciones, lo que ha significado casi la paralización de su vida pública.

El Ministerio del Interior decidió por su parte también este miércoles la prolongación hasta el 4 de mayo de los controles fronterizos impuestos en marzo y que afectan tanto a quienes ingresan en el país por vía terrestre como aérea o marítima. Estos controles se practican tanto en los pasajeros que entran por las fronteras interiores con Austria, Suiza, Francia, Luxemburgo y Dinamarca, así como a los procedentes de Italia y España.

EFE

