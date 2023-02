Bélgica no administrará la vacuna de AstraZeneca a los mayores de 55 años | Fuente: EFE

Bélgica anunció este sábado que utilizará la vacuna de AstraZeneca para inmunizar a grupos específicos de la población entre 18 y 55 años, entre a quienes incluirá a personal sanitario y agentes de policía que ejerzan su trabajo sobre el terreno, tras unirse a otros países europeos en no emplear este fármaco para personas que superen esa franja de edad.El país espera recibir 443 000 dosis de la vacuna de AstraZeneca en los próximos días y comenzará a mediados de febrero a administrársela a profesionales de la salud entre 18 y 55 años (alrededor de 200.000 personas), a residentes y personal de centros de rehabilitación, instituciones psiquiátricas o para personas con discapacidad y grupos de riesgo con comorbilidades.

También recibirán la vacuna trabajadores de la policía que ocupan "funciones críticas", como las unidades de intervención de campo, o el ejército antes de partir en una misión, informaron los miembros del grupo de trabajo belga para la vacunación en una rueda de prensa."Gracias a la vacuna de AstraZeneca, podremos proteger más rápidamente a las personas que hubieran tenido que esperar uno o dos meses más", señaló en rueda de prensa la corresponsable de este grupo, Sabine Stordeur.Los mayores de 55 años serán vacunados prioritariamente con las otras dos vacunas aprobadas en la Unión Europea, las de Pfizer-BioNTech y la de Moderna.Bélgica anunció este miércoles que, como otros países europeos, no administrará temporalmente la vacuna de AstraZeneca a los mayores de 55 años por no conocerse suficientes datos para demostrar su efectividad en ese tramo de edad.La Agencia Europea del Medicamento (EMA) emitió un dictamen positivo sobre la comercialización de la vacuna de AstraZeneca en la Unión Europea (UE) a partir de los 18 años y hasta los 55, pero no había emitido ninguna restricción para los mayores de esa edad, salvo que no hay datos para precisar su efectividad en ese tramo de población.Para Bélgica, se trata de una decisión provisional a la espera de datos más concluyentes que podrían estar disponibles en unas semanas.

EFE

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿Qué debemos saber sobre la vacuna de Novavax?

Te sugerimos leer