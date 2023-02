Nathalie Birli | Fuente: Facebook

Nathalie Birli, es una ciclista profesional de 27 años, que el pasado martes entrenaba tranquilamente por los alrededores de la ciudad de Graz, al sureste de Austria, hasta que de pronto un coche la derribó y se rompió el brazo al caerse.

Un hombre bajó del auto, la golpeó con una gruesa madera en la cabeza, la ató y la echó en la maletera. Se la llevó a su casa, aislada en el campo. La deportista perdió el conocimiento.

"Cuando me desperté estaba desnuda, sentada y atada en un sillón, en una casa vieja", explicó la joven al diario Kronen Zeitung. Su secuestrador la obligó a beber alcohol e intentó ahogarla, y luego la metió en una bañera llena de agua fría.

La mujer se dio cuenta que el hombre cultivaba numerosas orquídeas. Empezó a elogiar las flores. Su agresor, al principio "lleno de odio", empezó a suavizarse con ella y le explicó su pasión por la jardinería y su dura infancia.

Le habló de su "padre muerto”, su madre adicta al alcohol y las novias que lo traicionaron". La joven aprovechó ese momento de vulnerabilidad para rogar por su liberación y le propuso que haría pasar por accidente lo ocurrido. Consiguió finalmente que su secuestrador la liberara y la condujera a casa, sin olvidar su bicicleta.

La policía consiguió, gracias a los datos del GPS de la bicicleta, localizar la casa. El hombre, de 33 años y con problemas mentales, fue detenido, y ahora la policía investiga si estaría involucrado en otros secuestros no dilucidados.

"Muchas gracias a todos los que esperaban por mí. Me golpearon, me ataron y me llevaron a una pequeña casa, como una mala película. Gracias a Dios pude liberarme y estoy bien, excepto por un brazo roto y una lesión en la cabeza", escribió en su Facebook.

Birli pudo retornar a casa con su esposo y su bebé de 18 semanas de nacido después de sobrevivir a la terrible experiencia, que la dejó herida. Sus seguidores y familiares desearon su pronta recuperación.

