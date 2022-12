Joe Biden, presidente de Estados Unidos | Fuente: AFP

Organizaciones comunitarias venezolanas en EE.UU. expresaron este viernes su preocupación por la "falta de pronunciamiento" del Gobierno de Joe Biden sobre lo que piensa hacer con los miles de venezolanos sin estatus legal que hay dentro del país o están en la frontera a la espera de poder entrar.En una rueda de prensa en la que participaron representantes de organizaciones miembros de la plataforma UVO (United Venezuelan Organizations) se anunció el envío de cartas al Departamento de Estado y el Departamento de Seguridad Interior, así como al "ombdusman" (defensor del pueblo), para transmitirles esa inquietud.Hoy se cumple exactamente un mes desde que el entonces presidente, Donald Trump, que dejó la Casa Blanca el 20 de enero, emitió una orden ejecutiva o decreto que concede a los venezolanos indocumentados un amparo frente a las deportaciones por 18 meses.Sin embargo, no hay todavía una "instrucción" para ese DED (Deffered Enforced Departure) y "no sabemos cómo va a funcionar", aseguró Helene Villalonga, dirigente de UVO y de la Asociación Multicultural de Activistas, Voz y Expresión (AMEVEX).

Tampoco se sabe qué va a pasar con la promesa electoral del presidente Biden de conceder un Estatuto de Protección Temporal (TPS) a los venezolanos en sus primeros 100 días en el Gobierno."Estamos supremamente preocupados", porque la situación en Venezuela "cada vez se agrava más", dijo Villalonga.Otros participantes de UVO en la rueda de prensa también mostraron su preocupación, pidieron "claridad" y y alguno deslizó la palabra "discriminación".Villalonga indicó que no quieren "politizar" un reclamo que se remonta a hace años y ha dado lugar a iniciativas de todo tipo, incluidas propuestas de ley aprobadas en el Congreso.En la carta dirigida al secretario de Estado, Antony Blinken, y al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, UVO repasa las iniciativas más recientes y también hace una solicitud."Con el debido respeto, en nombre de los refugiados venezolanos que viven la pesadilla de un exilio, solicitamos humildemente que se otorgue un estatus de protección temporal a los ciudadanos venezolanos que viven en los Estados Unidos", señala la carta.También solicita "tener la oportunidad de discutir posibles vías para resolver esta situación" y "encontrar formas en las que podamos trabajar juntos para avanzar".En la rueda de prensa se agradeció a la Administración Biden que haya comenzado a desmontar el programa MPP, instaurado por Donald Trump para enviar a México a más de 60 000 solicitantes de asilo, con el fin de que esperasen allí a ser citados por los jueces migratorios.Entre esas personas, en su mayoría centroamericanas, hay unas 2 000 familias venezolanas, algunas de las cuales están en una situación críticas pues perdieron su turno ante los jueces por ser víctimas de secuestros y extorsiones y no tienen ya permiso para circular por México, dijeron las organizaciones.Las organizaciones englobadas en UVO pidieron tener en cuenta que los venezolanos más que buscar do el sueño americano, llegan a EEUU como parte de un exilio y buscando proteger sus vidas, amenazadas por un régimen que viola los derechos humanos y que tiene a su pueblo sumido en una crisis humanitaria sin precedentes.

EFE

