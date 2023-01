John Bolton afirmó en su libro que Donald Trump pidió a China ayuda para su reelección. | Fuente: AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le pidió a su par chino, Xi Jinping, ayuda para lograr su reelección en los comicios de noviembre, según extractos de un explosivo libro de John Bolton, su exasesor de Seguridad Nacional.

Bolton alega que la política exterior de Trump estuvo supeditada a los esfuerzos que el mandatario concentró en su ambición de un segundo período de gobierno, y dice también que los principales asesores menospreciaron al líder republicano por su ignorancia sobre hechos geopolíticos básicos.

En un tuit incendiario, Trump calificó a Bolton de "chiflado" y dijo que su libro era un amasijo de "mentiras e historias falsas".

La Casa Blanca ha intentado bloquear las críticas devastadoras del exfuncionario en varias oportunidades, incluso ante la justicia.

De acuerdo con los extractos del libro publicados por los diarios The Washington Post, The New York Times y The Wall Street Journal, Bolton dice que al margen de la cumbre del G-20 en Osaka, en junio de 2019, Trump "sorprendentemente dirigió la conversación (con Xi) a las elecciones presidenciales de Estados Unidos".

Agrega que aludió "a la capacidad económica de China para afectar las campañas en curso, suplicándole a Xi que se asegurara de que ganara" la elección del 3 de noviembre.

En la conversación, Trump subrayó la importancia de los agricultores estadounidenses y de "cómo un aumento de las compras chinas de soya y trigo" podría impactar en el resultado de los comicios.

Además, según Bolton, Trump mostró repetidamente su disposición a pasar por alto los abusos contra los derechos de los chinos, y le dijo a Xi que el internamiento masivo de musulmanes uigures era "exactamente lo correcto".

Consultado sobre las afirmaciones, China subrayó su "principio de no interferencia en asuntos internos".

"No tenemos intención de interferir ni lo haremos en la política interna y las elecciones en Estados Unidos", dijo el portavoz del ministerio de Relaciones Exteriores, Zhao Lijian. (AFP)

