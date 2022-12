García negó pertenecer a esta agrupación e intentó explicar los hechos. | Fuente: Facebook | University of South Florida Police Department

Presley García, una agente de origen latino despedida de la Policía de la Universidad del Sur de Florida (USF), asegura que no pertenece ni se identifica con el grupo de odio Ku Klux Klan (KKK), como aparecía en la biografía de una cuenta suya de Twitter, detalló el diario Tampa Bay Times.

García, de 26 años, fue despedida esta semana por Chris Daniel, jefe policial de USF, quien consideró que, en el actual clima de desprestigio policial tras la muerte de George Floyd, un hombre afroamericano que falleció a manos de un policía blanco en Minesota, era la decisión necesaria para no enlodar el nombre de la institución ni distraer sus operaciones.

La exagente, quien se juramentó como policía en 2018, explicó que en 2015 un allegado suyo agregó en su cuenta de Twitter que era miembro del KKK y que cuando ella le pidió borrarlo esta persona, a la que no identifica, sonrió.

Agregó que eran jóvenes, que ella tenía 21 años y no sabía muy bien cómo borrarlo y después se olvido del asunto.

El Ku Klux Klan tiene una larga historia de violencia y es el más antiguo grupo de odio estadounidense, según la agrupación de derechos civiles Southern Poverty Law Center (SPLC).

Aunque la comunidad negra ha sido típicamente su objetivo principal, también han atacado a judíos, inmigrantes, miembros de la comunidad LGBTQ y, hasta hace poco, a católicos, recordó el SPLC.

García dijo al Tampa Bay News que ella no fue educada como racista y que siente que sus argumentos no fueron escuchados en la Policía."Me siento impotente y como si me estuviera ahogando. Nadie estaba dispuesto a escuchar mi historia, y siento que la universidad solo estaba tratando de cubrir sus traseros", dijo al diario de Tampa.

Por su parte, Daniels dice que la expolicía no se esforzó lo suficiente para arreglar la cuenta de Twitter ni reportó el hecho cuando fue contratada.

El jefe policial señaló que desde que un diario del área de Tampa, en la costa oeste de Florida, denunció el hecho, varios detenidos han dicho que no fueron tratados justamente al ver los supuestos vínculos de García con el KKK.

EFE

