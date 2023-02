Sobre los posibles efectos secundarios de las dosis, una importante mayoría (71%) está 'algo preocupada'. | Fuente: EFE

La mayoría de los estadounidenses probablemente se va a vacunar contra la COVID-19, pero "muchos siguen preocupados por la eficacia y seguridad" de las vacunas que se han aprobado recientemente, según refleja un estudio difundido este jueves.

La investigación hecha por la Universidad del Sur de Florida (USF) muestra que más de la mitad de los encuestados (59%) dijo que "definitivamente" o "probablemente se vacunarían" en los próximos meses, un 38% de los cuales se sitúa en el grupo de los que "definitivamente se vacunarán".

No obstante, casi una cuarta parte (23%) señaló que "probablemente no" o "definitivamente no se vacunarán". El estudio de esta universidad, con sede en Tampa, en el oeste de Florida, reveló que el 29% de los encuestados confesó que "no tiene mucha confianza" o "no confía en absoluto" en que las vacunas aprobadas recientemente sean eficaces para prevenir la propagación de la COVID-19.

Asimismo, más de un tercio de los encuestados (33%) opina que "no tiene mucha confianza" o "no tiene ninguna confianza" en que las vacunas sean seguras. Sobre los posibles efectos secundarios de las dosis, una importante mayoría (71%) está "algo preocupada", mientras que el 32 % indicó que está "muy preocupada".

En cuanto a los grupos demográficos, la investigación muestra que las poblaciones blanca e hispana están más inclinadas a "probablemente" o "definitivamente" vacunarse (60%) respecto a los afroamericanos (49%).

En cuanto a los mayores de 65 años, el 76% dice que "probablemente" o "definitivamente" se aplicará las dosis, en la misma línea que los jóvenes de entre 18 y 24 años (60%), que también "probablemente" o "definitivamente" se vacunarán.

En la mediana edad, entre 45 y 54 años, el 48 % dijo que "probablemente" o "definitivamente" se inmunizará.

