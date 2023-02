Jeffrey Epstein | Fuente: AFP | Fotógrafo: New York State Division of Crimi

El financista estadounidense Jeffrey Epstein, acusado de traficar sexualmente jovencitas, algunas de apenas 14 años, fue hallado inconsciente y en posición fetal este jueves en su celda de una prisión de Manhattan.

Las autoridades están tratando el incidente como un posible intento de suicidio, según el diario New York Times y otros medios. Las heridas no son serias, dijo un agente de la ley que no dio su nombre al Times. Epstein fue encarcelado el 6 de julio en la prisión de máxima seguridad de Manhattan MCC, la misma en la que estuvo preso dos años y medio el excapo del narcotráfico Joaquín "Chapo" Guzmán.

"El servicio de alguaciles de Estados Unidos está al tanto de los informes de prensa sobre Jeffrey Epstein. Como política, no revelamos información relacionada con prisioneros para proteger su privacidad y seguridad", dijo a la AFP un portavoz de los alguaciles.

La oficina de Prisiones, la fiscalía de Manhattan y tres abogados de Epstein no respondieron a los llamados de la AFP para confirmar la información.

Hasta 45 años de cárcel

Epstein, de 66 años y amigo del presidente de Estados Unidos Donald Trump, fue arrestado el 6 de julio al llegar a New Jersey desde París en su jet privado.

Fue inculpado el 8 de julio de explotación sexual de menores y asociación para delinquir para explotar sexualmente a menores entre 2002 y 2005, delitos por los que se enfrenta a una pena de cárcel de hasta 45 años, lo cual en su caso equivaldría a terminar sus días en prisión.

El financista invitaba a las menores a sus mansiones, las persuadía para que le hicieran masajes que iban tornándose cada vez más sexuales, y "luego pagaba a las víctimas cientos de dólares en efectivo", él mismo o sus empleados, según la acusación.

"También pagaba a algunas de sus víctimas para que reclutaran a más chicas para ser abusadas", sostuvo la fiscalía. Epstein niega las acusaciones, pero un juez decidió hace una semana que debe esperar su juicio en prisión porque existe un alto riesgo de que se fugue.

El juez federal de Manhattan, Richard Berman, rechazó el jueves pasado el pedido de libertad condicional de Epstein, que estaba dispuesto a pagar hasta 100 millones de dólares para aguardar el proceso recluido en su mansión del Upper East Side.

AFP

