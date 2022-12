Alex Bozarjian colocó el video de la agresión en sus redes sociales. | Fuente: Twitter

Alex Bozarjian, reportera de WSAV News, se encontraba este sábado cubriendo una maratón de 10 km desarrollada en Savannah, Georgia, cuando uno de los participantes corrió cerca de ella y le tocó el trasero en vivo, dejándola estupefacta.

“Al hombre que me golpeó el trasero en la televisión en vivo esta mañana: me violó, objetivó y me avergonzó. (…) Ninguna mujer debería tener que lidiar con esto en el trabajo o en ningún sitio”, escribió la periodista en su cuenta de Twitter.

Varios reporteros le mostraron su apoyo a la periodista. “Siento tanto asco”, escribió Emily Bloch de The Florida Times. En tanto, Caitlyn Penter, de ABC News, aseguró que ninguna persona debe “tocar” a los reporteros de televisión.

El director del Consejo Deportivo de Savannah, Robert Wells, prometió encontrar los datos del corredor y tomar las acciones correspondientes.

“Alex, lo que pasó hoy es 100% inaceptable. Te aseguro que lo identificaremos”, aseguró y agregó que el acoso sexual de cualquier tipo no será tolerado en los eventos que realicen. “Me alegra que tengamos fotografías para una fácil identificación”, apuntó.

Te sugerimos leer