El hecho ocurrió en Illinois. | Fuente: Captura CBS

Kyle, un niño de nueve años, fue acusado de asesinato en primer grado por la muerte de cinco miembros de su familia. La fiscalía sostiene que el menor ocasionó un incendio de forma intencional en la autocaravana, matando a dos de sus hermanos, un primo, su bisabuela y el novio de su madre. El hecho ocurrió el pasado abril de este año en el Parque Timberline, Goodfield (Illinois).

"Fue una decisión difícil", dijo el fiscal estatal del condado de Woodford, Greg Minger, al Journal Star. "Es una tragedia, pero al final se está acusando a una persona muy joven de uno de los delitos más graves que tenemos”, agregó.

La madre de Kyle, Katrina Alwood, dijo su hijo "no es un monstruo" y que fue diagnosticado hace poco de esquizofrenia y de trastorno bipolar.

Según el fiscal del caso, antes de continuar con el procesamiento de Kyle, revisó varios informes sobre el incendio. Según las conclusiones del forense, el incendio fue iniciado intencionalmente. El fuego acabó con la vida de Ariel Wall, un bebé de un año; Rose Alwood y Daemeon Wall, ambos de dos años; Jason Wall, de 34 años; y Kathryn Murray, de 69 años

Katrina Alwood logró escapar de la autocaravana al momento del incendio y defendió a su hijo.

"Me paré en la ventana y les dije a mis hijos que lamentaba no poder salvarlos. [Les dije que] mami estaba justo ahí y que los amaba. Si hubo suerte, por lo menos escucharon eso. También le dije a Jason que lo amaba... y entonces algo me dijo que se habían ido", contó la madre del acusado en entrevista con la CBS News.

"La gente comete errores, y esto es eso. Sí, fue una tragedia horrible, pero todavía no es algo por lo que tenga que tirar su vida", así defendió Alwood a su hijo y pidió que le den una segunda oportunidad.

Según explicó el fiscal Minger, si el niño es declarado culpable por el juez-no se someterá al fallo de un jurado-no arriesga pena de cárcel. "Dada la edad, la libertad condicional es el único resultado que se puede obtener", aclaró. Asimismo, dijo que la condena será de al menos cinco años, pero no puede extenderse más allá de los 21 años.

