Un manifestante en Minneapolis, la ciudad donde ocurrió el asesinato de George Floyd, habla con u soldado de la Guardia Nacional. | Fuente: EFE | Fotógrafo: CRAIG LASSIG

Miles de soldados patrullan este domingo las principales ciudades de Estados Unidos, tras cinco noches consecutivas de protestas contra el racismo y la brutalidad policial que desembocaron en disturbios, una violencia que el presidente Donald Trump atribuye a radicales de izquierda. La rabia desatada en el país tras el asesinato el lunes en Minneapolis de un hombre afroamericano de 46 años, George Floyd, a manos de un policía blanco, provocó disturbios acompañados de saqueos e incendios provocados en esta ciudad del norte del país.

Donald Trump, señalado de enardecer la violencia por sus calificativos en Twitter, donde calificó de "matones" a los manifestantes, prometió poner fin a "la violencia colectiva" y responsabilizó de los desmanes a la "izquierda radical" y al grupo antifascista Antifa. El sábado por la noche, la violencia se registró en Nueva York, Filadelfia, Dallas, Las Vegas, Seattle, Des Moines, Memphis, Los Ángeles, Atlanta, Miami, Portland, Chicago, e incluso la capital Washington D.C.

En paralelo a la agitación en contra del racismo y la brutalidad policial, el coronavirus sigue afectado a los Estados Unidos con 1 millón 800 mil casos registrados y 106 mil fallecidos por al COVID-19 hasta este 31 de mayo.

En respuesta, los gobernadores de los estados involucrados convocaron a la Guardia Nacional y, en algunos, decretaron un toque de queda. Rutas fueron cortadas, autos y comercios incendiados, mientras las fuerzas del orden, desplegadas en gran número, respondieron con gas lacrimógeno y en algunos casos con balas de goma. Unos 5.000 soldados de la Guardia Nacional fueron desplegados en 15 estados y en Washington, y otros 2.000 estaban listos para intervenir de ser necesario, informó el domingo este cuerpo.

Según Tim Walz, el gobernador de Minnesota, epicentro de las manifestaciones, los responsables de la caótica situación podrían ser anarquistas, supremacistas blancos o narcotraficantes. Una nueva manifestación está prevista a mitad de la jornada en Saint Paul, ciudad lindera a Minneapolis, frente al Congreso de Minnesota, desafiando el toque de queda vigente hasta la tarde del domingo. Alrededor del Capitolio estatal se ha desplegado un importante contingente de efectivos policiales.

Miembros de la Guardia Nacional y de la Policía estatal de Minesota frente al capitolio del estado. | Fuente: EFE

"Unir, no atizar"

En la víspera, Donald Trump dijo a los manifestantes que se aproximaban a la Casa Blanca que los recibiría con "los perros más feroces y las armas más peligrosas", una amenaza que fue denunciada por la oposición demócrata. "Él debe unir a nuestro país (...), no atizar el fuego", dijo el domingo la congresista Nancy Pelosi, presidenta demócrata de la Cámara de Representantes, a la cadena ABC.

El candidato demócrata para las elecciones presidenciales de noviembre, Joe Biden, condenó la violencia, pero dijo que los estadounidenses tenían derecho a manifestarse. "Protestar contra tal brutalidad es correcto y necesario. Es una respuesta totalmente estadounidense", afirmó en un comunicado. "Pero no lo es quemar bienes comunitarios y destruir innecesariamente. La violencia que pone en peligro vidas no lo es. La violencia que destruye y cierra negocios que sirven a la comunidad no lo es", agregó.

El asesinato de George Floyd se ha convertido en el último símbolo de la violencia policial contra los ciudadanos afroamericanos y ha provocado la mayor ola de protestas de los últimos años en Estados Unidos.

El asesinato de George Floyd

De Seattle (costa oeste) a Nueva York (costa este), decenas de miles de manifestantes reclamaron cargos más duros contra los policías implicados en su fallecimiento, ocurrido después de que el policía Derek Chauvin lo mantuviera de bruces contra el suelo durante casi nueve minutos, arrodillado sobre su cuello. El viernes, Chauvin fue inculpado por asesinato en tercer grado tras haber sido despedido junto con otros tres policías involucrados en la detención. Pero eso no alcanzó para contener la indignación.

El asesinato de George Floyd se ha convertido en el último símbolo de la violencia policial contra los ciudadanos afroamericanos y ha provocado la mayor ola de protestas de los últimos años en Estados Unidos. Los manifestantes en todo el país corearon consignas como "Black Lives Matter" (Las vidas negras importan) y "No puedo respirar", que fueron las últimas palabras de Floyd antes de morir. También se produjeron protestas pacíficas, incluso en Toronto, Canadá, en una extensión internacional de los reclamos.

(Con información de AFP)

Manifestantes afuera de la Casa Blanca este domingo 31 de mayo | Fuente: AFP

