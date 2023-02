Personas hacen fila en sus vehículos para recibir la vacuna Pfizer-BioNTech contra la COVID-19 | Fuente: EFE

Florida añadió este viernes 16 347 nuevos casos y 193 muertes por la COVID-19 en pleno repunte de contagios, mientras las autoridades tratan de lidiar con un suministro limitado de vacunas que frena su urgente distribución en el sur del estado.De acuerdo con el Departamento de Salud estatal, desde el 1 de marzo Florida suma un total de 1 548 067 casos y 24 169 muertes por la enfermedad, incluidos los no residentes.De esta forma, Florida se mantiene como el tercer estado del país con más casos, solo por detrás de California y Texas, y en momentos en que algunos Gobiernos locales deben afrontar el racionamiento de vacunas desde la Administración federal a partir de la próxima semana.Las autoridades de Miami-Dade, epicentro de la COVID-19 con 339 434 casos y 4 528 muertes registradas hasta hoy, alertaron de que un menor suministro de dosis la próxima semana podría suponer el cierre de centros de vacunación como el que se pondrá en marcha este viernes en el Zoo de Miami y también en el Tropical Park.

Por su parte, la alcaldesa de este condado, Daniella Levine Cava, señaló que ha pedido más vacunas a la Administración federal en vista de que la siguiente entrega para este condado será solo de 20 000 dosis, que serán distribuidas en el estadio Hard Rock, el Marlins Park y la red de hospitales Jackson.Petición similar hicieron el jueves 18 legisladores estatales, tanto republicanos como demócratas, en una carta enviada al secretario de Salud, Alex Azar, para que incremente los suministros de vacunas a el estado.Los legisladores recordaron que en Florida las vacunas se aplican "tanto a los residentes como a los no residentes", y actualmente a todas las personas mayores de 65 años "independientemente de su residencia", entre los que se incluyen aquellos que tienen en este estado una segunda residencia y los turistas."Con miras a que se produzca un nivel efectivo de vacunación de manera oportuna y equitativa, las asignaciones federales a los estados deben garantizar que se tengan en cuenta todas las poblaciones que residen en un estado, no solo las que son residentes", agregaron.En la ciudad de Miami, por el contrario, se aprobó una resolución para que el administrador y el abogado de la ciudad hallen formas que permitan que las vacunas se apliquen solo a los residentes, para lo cual bastará presentar una prueba de domicilio como un recibo o correspondencia.La resolución aclara que no se cuestionará el estatus migratorio a fin de recibir la dosis.Las muertes por COVID-19 en todo el mundo alcanzaron los dos millones, según el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins.Según dicha recopilación de datos, el número de fallecidos por coronavirus se situó este viernes en 2 002 468, mientras que el de casos confirmados está en 93 518 182.Estados Unidos se mantiene como el país más golpeado por la pandemia, con 23,3 millones de casos y 390 195 fallecidos, seguido en cuanto a la incidencia por India, con 10,5 millones de positivos confirmados y 151 918 fallecimientos.

