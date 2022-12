Exesposa de atacante en supermercado de EE.UU. dice que alertó a la Policía | Fuente: EFE

La exesposa de Timothy J. Wall, el hombre de 55 años que mató a tiros en un supermercado de Florida (EE.UU.) a una mujer y a su nieto de 1 año, señaló que su exmarido había sido hospitalizado por problemas mentales y que la familia alertó a las autoridades de que había adquirido un arma de fuego.En un comunicado recogido este miércoles por medios locales, Monica Wall explicó que además de haber sido hospitalizado "por una enfermedad mental" su exesposo acudió "en varias ocasiones a asesoramiento psicológico", aunque desconoce si continuó esos tratamientos tras el divorcio.El alguacil del condado Palm Beach, Ric Bradshaw, señaló el viernes pasado en una rueda de prensa que el día anterior a los hechos Wall publicó en sus redes sociales que quería "matar personas y niños", y lamentó que nadie alertara a las autoridades.

"Tiene amigos. Obviamente, ellos lo vieron (la publicación en redes sociales). Su exesposa dijo que ha estado actuando de manera extraña. Cree que lo están siguiendo. Está paranoico", relató el alguacil, visiblemente molesto, sobre las diferentes pistas que habrían servido para evitar la muerte de las dos víctimas.Monica Wall lamentó las afirmaciones del alguacil, hechas, dijo, "sin conocimiento de todos los hechos"."La familia pidió ayuda y notificó a los efectivos del alguacil en numerosas ocasiones, formal e informalmente, que el señor Wall necesitaba servicios de salud mental y que, sorprendentemente, había adquirido un arma de fuego", manifestó la mujer.El comunicado de la exesposa, en el que expresó sus condolencias a los familiares, mereció una respuesta de la oficina del alguacil en la que se dio a conocer que la dependencia recibió dos llamados, hechos el 27 de mayo y el 21 de junio de 2019, y que "en ningún momento se mencionó la estabilidad mental de Timothy Wall"."La familia y los amigos de Timothy Wall pueden haber estado al tanto de su comportamiento y deberían haber notificado a las autoridades, pero, según su propia admisión, la familia afirma que no saben que el señor Wall haya recibido ningún tratamiento de salud mental desde el divorcio en 2019", agregó la oficina del alguacil.

ATAQUE EN SUPERMERCADO

El pasado jueves, Wall ingresó a un supermercado de la cadena Publix en Royal Palm Beach, al norte de Miami, donde siguió a una mujer de 69 años y a su nieto, que estaba próximo a cumplir 2 años, para luego desenfundar una pistola, matarlos a tiros y posteriormente quitarse la vida de un disparo.Según la Policía, Wall primero disparó contra el menor, tras lo cual se enfrascó en un forcejeo con la mujer que aparentemente provocó que el arma se le atascara. El hombre, no obstante, logró controlar la situación y empujar a la mujer al suelo, donde la asesinó a tiros tras recargar su arma."Se cree que la abuela pudo haber ayudado a evitar que ocurriera una tragedia aún peor", señaló Teri Barbera, portavoz de la oficina del alguacil, quien agregó que el atacante no es el propietario del arma y se hallan investigando cómo la consiguió.Los nombres de la abuela y el niño no serán informados debido a que sus familias se acogieron a la Ley de Marsy sobre privacidad, que impide la divulgación de la identidad de este tipo de víctimas, informó la oficina del alguacil.El hecho ocurrió poco después de las 11.30 hora local (15.30 GMT), cerca de la hora del almuerzo y cuando el supermercado albergaba una multitud de compradores, muchos de los cuales salieron despavoridos cuando oyeron los disparos.

EFE

