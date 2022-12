La Policía no dio detalles sobre el hallazgo del cadáver del niño. | Fuente: EFE | Referencial

Un niño hispano de nueve años con autismo que fue secuestrado este jueves en Miami, Estados Unidos, por dos hombres que antes le habían pedido drogas a su madre, fue hallado muerto este viernes, informó la Policía del condado de Miami-Dade. La Policía no dio detalles sobre el hallazgo del cadáver del niño, pero a las mismas horas se informó de un cuerpo sin vida encontrado en un lago cercano, por lo que los medios locales especularon con que era el del niño Alejandro Ripley. La "alerta ámbar", con se conoce un mecanismo de respuesta rápida en caso de secuestros infantiles, que la policía lanzó en cuanto la madre de Alejandro denunció lo ocurrido fue cancelada. Patricia Ripley, la madre de Alejandro, que era un autista no verbal, circulaba con su hijo este jueves por la noche en un automóvil por una zona del suroeste de Miami cuando se dio cuenta de que otro vehículo los seguía, según relató a la Policía. En un momento dado el otro automóvil la obligó a girar abruptamente hacia una calle y bloqueó su vehículo frente al estacionamiento de un negocio de venta de materiales para el hogar y el bricolaje. Uno de los ocupantes del otro automóvil se bajó y le pidió drogas y cuando ella le dijo que no tenía, la golpeó, tomó al niño y el teléfono celular de ella y se fue. La policía había pedido a quien llegase a ver o conociera a los secuestradores, ambos negros, que no se acercase a ellos y que simplemente llamara a una línea de teléfono especial para este caso.

EFE

Te sugerimos leer