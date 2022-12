Expresidente de Estados Unidos, Donald Trump | Fuente: AFP

La empresa Dominion, que fabrica equipos para votación y escrutinios electorales demandó este lunes a Mike Lindell, un empresario que fabrica almohadas y que es un fiel seguidor del expresidente Donald Trump, por sus repetidas declaraciones de que hubo fraude en los comicios de EE.UU. del año pasado."Las declaraciones de Lindel han expuesto a Dominion al odio y el desprecio más extremos", afirma el documento de la querella. "Lindell, personalmente, ha calificado la elección como 'el crimen más grave cometido en la historia electoral contra nuestro país y el mundo", agrega.En la elección presidencial de noviembre pasado, Donald Trump obtuvo más de 74 millones de votos y su rival demócrata, Joe Biden, recibió más de 80 millones de sufragios.Pero Trump, quien ya antes de la elección había dicho que sólo podría perder si se cometía un fraude en su contra, se ha rehusado hasta ahora a reconocer el resultado y ha insistido en sus denuncias, que llevaron a cientos de sus seguidores más radicales a asaltar el Congreso el pasado 6 de enero cuando se oficializaban los resultados de las elecciones.

Dominio ya ha iniciado sendas demandas por 1 300 millones de dólares contra los abogados Rudy Giuliani y Sidney Powell, que defendieron las denuncias de fraude del exgobernante y también implicaron a la empresa de equipos de votación en una supuesta conspiración para "robar" las elecciones a Trump.La empresa Smartmatic, que también provee equipos electorales, demandó a comienzos de febrero a Giuliani, Powell y a la cadena de televisión FOX por su "campaña de desinformación" contra esa compañía.Lindell dijo al diario The Wall Street Journal que daba la bienvenida a la demanda porque el juicio le permitirá exhibir "100 % de evidencias de que China y otros países usaron esos equipos para robar la elección".En la demanda iniciada ante el Tribunal Federal del Distrito de Columbia, Dominion sostuvo que "actuando de manera concertada con aliados y medios de prensa y para promover una historia falsa y preconcebida sobre la elección de 2020, Lindell lanzó una campaña difamatoria contra Dominion".Esa campaña, añadió el documento de 115 páginas, "ha llegado a millones de personas y ha causado un daño enorme a Dominion".Twitter ya ha vetado a Lindell debido a "violaciones repetidas" de la llamada política de integridad física de ese medio, en tanto que YouTube y Vimeo retiraron un "documental" de Lindell titulado "Prueba absoluta".En ese documental, Lindell no presenta pruebas que sustenten sus alegaciones de fraude electoral pero sí incluye afirmaciones de que los programas informáticos de Dominion fueron manipulados para eliminar votos de Trump.Lindell es el fundador y directivo principal de My Pillow, Inc. una firma con sede en Chaska, Minesota, que fabrica almohadas y colchones, que ya ha sido multada o ha llegado a arreglos negociados en demandas por propaganda comercial falsa.Dominion Voting Systems Corporation es una empresa con sede en Toronto (Canadá) y Denver (Colorado) que produce máquinas electrónicas para votación y programas informáticos para el escaneo digital y la tabulación de los sufragios.

EFE

