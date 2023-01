El demócrata dice estar preparado para enfrentar a Donald Trump. | Fuente: AFP

El candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Joe Biden, dijo el sábado que espera "ataques personales y mentiras" de Donald Trump en su primer debate televisado el martes, comparando al mandatario con el jefe de propaganda nazi, Joseph Goebbels.

"Va a ser difícil", reconoció el exvicepresidente en una entrevista con la cadena de televisión MSNBC. "Mi suposición es que serán solo ataques. Serán la mayoría personales. Esa es la única cosa que sabe hacer", dijo sobre el presidente republicano, de 74 años.

El debate del martes en Cleveland, Ohio, será la primera vez que el político de 77 años enfrente al presidente que ha prometido destronar. Los dos septuagenarios se medirán en otros dos debates antes de las elecciones del 3 de noviembre.

Pero algunos de sus simpatizantes temen que Biden, quien es propenso a cometer equivocaciones, pueda vacilar en estos duelos televisados frente a los golpes retóricos del magnate republicano, que es mucho más agresivo.

"Él no sabe debatir los hechos. No es tan inteligente", dijo además Biden. "No sabe mucho sobre política exterior, no sabe mucho sobre política interna. No sabe mucho sobre los detalles".

En resumen, el demócrata pronosticó que "serán mayormente ataques personales y mentiras". Trump nunca ha dejado de mofarse de la falta de dinamismo de su rival, al que apoda "Joe el dormilón" y de atacar su agudeza mental.

"Él es como Goebbels", dijo Biden. "Si dices la mentira muchas veces, la sigues repitiendo, repitiendo, repitiendo, se convierte en conocimiento generalizado".

Sin embargo, el demócrata dice que está preparado. "La gente sabe que el presidente es un mentiroso", dijo Biden.

"No es que vaya a ser una sorpresa. Y por eso estoy preparado para salir y exponer mi caso sobre por qué creo que ha fallado y por qué creo que las respuestas que tengo que dar ayudarán a la gente y a la economía estadounidenses, y nos harán más seguros internacionalmente".

AFP

