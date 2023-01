El momento del robo quedó capturado. | Fuente: Twitter | Alicia Jessop

En un abrir y cerrar de ojos, su sándwich desapareció. Así lo demuestra la imagen compartida por la joven Alicia Jessop, quien durante un viaje a Nueva Inglaterra (Maine), decidió probar el tan reclamado sándwich de langosta.

Sin embargo, no vio venir que una gaviota estaba atenta a su snack y cuando colocó el platillo para tomarle una fotografía, el ave marina voló hasta ella arrebatándoselo.

Jessop capturó el preciso momento y subió la imagen a Twitter. Rápidamente esta se convirtió en viral. "Es por esto que no podemos tener cosas bonitas. Estaba tratando de tomar una foto del rollo de langosta que pedí en Maine y bueno, esto sucedió", escribió con la imagen.

La imagen captada por Alicia, quien se desempeña como profesora universitaria, ha recibido más de 200 mil me gusta y fue compartido por cerca de 30 mil personas.

Una hora después del problema, la joven subió una segunda imagen posando delante del restaurante donde preparan el bocadillo. “43 dólares y un ataque de gaviota más tarde, estoy disfrutando de mi primer bocadillo de langosta en Fox´s Lobster House en York, Maine”, escribió en una segunda publicación.

Según declaró a The Guardian, ella reconoce que “estaba realmente avergonzada. Escuchas historias de personas que suben fotos locas a Instagram y se hacen daño a sí mismos y me dije, 'Oh, Dios mío, ahora eres esa persona’. Acababa de desperdiciar 21 dólares por una foto”.

Te sugerimos leer