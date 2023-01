Las populares 'Fiestas COVID' realizadas entre jóvenes tiene tanto el fin de 'generar inmunidad' como de 'comprobar si es que este virus existe', según testigos. | Fuente: EFE

Un hombre de 30 años que asistió a las "fiestas COVID" murió en Texas tras infectarse en una de estas reuniones y contagiarse. Según informaron medios locales, el sujeto asistió con el fin de comprobar si es que la COVID-19 era real.

Jane Appleby, directora médica del Hospital Metodista en San Antonio, corroboró al The New York Times la noticia. Sin embargo, no brindó mayores detalles de cuándo tuvo lugar la fiesta, cuántas personas asistieron o cuánto tiempo después del evento fue hospitalizado.

La doctora Appleby aseguró que el hombre, antes de fallecer, comunicó a su enfermera justo antes de morir que había asistido a una fiesta de este tipo: "Creo que cometí un error. Pensé que esto era un engaño, pero no lo es ".

Asimismo, la doctora señaló que ella compartió esta hisitoria con el fin de advertir a otras personas sobre la gravedad y las consecuencias del coronavirus. Especialmente en Texas, donde están surgiendo casos de coronavirus de manera exponencial.

Especialistas ya han advertido previamente acerca de la peligrosidad de este tipo de fiestas que tienen el fin de tanto contagiarse como de "comprobar" si es que el coronavirus es real.

Estados Unidos alcanzó el récord de nuevos casos en un día con más de 66 000 nuevos contagios en 24 horas: 66 528 este último sábado. El país totaliza actualmente 3 millones 301 820 infecciones, y el número de muertos llegó a 135 171, 442 más que el sábado.

