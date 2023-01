Es el octavo día consecutivo en que el balance diario arroja una cifra de decesos inferior a 1000. | Fuente: 2020 Getty Images | Fotógrafo: JOE RAEDLE

Estados Unidos registró este jueves 687 muertes por el nuevo coronavirus en 24 horas, de acuerdo con datos de la Universidad Johns Hopkins, cifra que confirma una tendencia a la baja de los decesos en la última semana.

Según el conteo, es el octavo día consecutivo que el balance diario arroja una cifra de fallecidos inferior a 1 000, pese a que Estados Unidos continúa como el país más afectado por la pandemia, con un total mayor a 118 000 muertes y casi 2,2 millones de diagnosticados.

Una veintena de estados han experimentado un repunte del nuevo coronavirus, en momentos en que golpea al sur y oeste, luego de un fuerte impacto inicial en el noreste del país.

Sin embargo, el experto inmunológico de la Casa Blanca, Anthony Fauci, dijo el jueves que no serán necesarias más medidas confinamiento en Estados Unidos.

Fauci sostuvo en cambio que será necesario un enfoque local a medida que Estados Unidos da pasos hacia su regreso a la normalidad, especialmente para tratar un asunto importante como la fecha de reapertura de las escuelas.

"No creo que hablemos de volver al cierre (…) Creo que vamos a hablar de tratar de controlar mejor aquellas áreas del país que parecen estar teniendo un aumento de casos (…) En los condados donde definitivamente no hay ningún caso, no hay problema en reabrir las escuelas", dijo.

En tanto, el asesor de salud del Gobierno de Donald Trump no pudo predecir cuándo se volverían a abrir las fronteras con Europa, y aseguró que la situación se evalúa casi a diario.

(Con información de AFP)

