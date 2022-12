Violencia de género | Fuente: AFP

Los solicitantes de asilo en Estados Unidos que son víctimas de violencia machista o de pandillas tendrán desde este miércoles posibilidades de ganar sus casos después que el fiscal general de EE.UU., Merrick Garland, dejara sin efecto dos barreras interpuestas por la Administración de Donald Trump (2017-2021).La decisión de Garland de anular las decisiones sobre los casos conocidos como "Matter A.B." y "Matter of L.E.A." restablece la posibilidad de protección de asilo para las mujeres que huyen de la violencia machista y a ciertas víctimas de la violencia de las pandillas.Además restablece la opción de asilo para los familiares de una víctima de violencia al pertenecer a un “grupo social particular”.La decisión tomada por el Departamento de Justicia está en sintonía con la nueva política del Gobierno de Joe Biden, quien firmó una orden ejecutiva en febrero instruyendo a su administración a que reescribiera las reglas de asilo.

El paso dado hoy por Garland, revirtiendo los fallos de sus antecesores Jeff Sessions y William Barr, ha sido calificado por los defensores de los inmigrantes como una medida crucial para restaurar el proceso de asilo duramente golpeado por la anterior administración.Aaron Reichlin-Melnick, consejero de la American Immigration Council, valoró en un mensaje de Twitter que la decisión de revertir las decisiones sobre estos dos casos es “el primer paso importante para restaurar la ley de asilo a lo que era antes de Sessions y Barr”.En 2018, Sessions revirtió la decisión de un juez de inmigración y de la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA, en inglés) en el caso ”Matter of A-B", por el que se concedió el asilo político a una salvadoreña debido a los años como víctima de violencia doméstica.Una acción similar tomó el exfiscal Barr en 2019 al determinar que los familiares de una víctima de violencia no pueden optar a la solicitud de asilo como un “grupo social particular”.Barr anuló el fallo del caso “Matter of L-E-A”, por el que un ciudadano mexicano obtuvo el asilo después de que su padre recibiera amenazas de parte de un cartel de drogas.El abogado de inmigración Fernando Romo, asesor legal de la Asociación de Salvadoreños en Los Ángeles (Asosal), explicó a Efe que el paso dado este miércoles por Garland restablece la esperanza de muchos inmigrantes centroamericanos y mexicanos que se encuentran en la frontera.“Esto marca una gran diferencia entre el gobierno de Biden y el de Trump, es como un nuevo día para estos solicitantes de asilo”, matizó Romo.El jurista añadió que esta decisión también abre la puerta a muchos casos que anteriormente habían sido negados a causa de las decisiones de Sessions y Barr.Por su parte, Wendy Young, presidenta de la organización Niños con Necesidad de Defensa (KIND, en inglés), señaló en un comunicado que esta decisión también favorecerá a muchos menores inmigrantes que buscan protección en EE.UU.“Restaurar el reconocimiento de estas solicitudes de asilo es fundamental para la protección de los niños, muchos de los cuales huyeron de sus países de origen en Centroamérica para buscar seguridad”, zanjó la activista.

EFE

